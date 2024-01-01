Що робити водіям при вимкненні світла та непрацюючих світлофорах

Що робити при відключенні світлофорів
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20 травня, 19:20
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На балансі столичного Центру організації дорожнього руху наразі перебуває 733 світлофорних об’єкти. Більше 200 з них оснащені акумуляторами, які забезпечують роботу світлофорів впродовж 1–3 годин. Ще на 42-х складних перехрестях встановлені шафи резервного живлення, які можуть надавати живлення для роботи світлофорних об’єктів до 24 годин, залежно від кількості світлофорів на об’єкті.
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Втім, в організації закликають бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху під час відключень у Києві. Навіть підготували список порад у випадку, коли світлофор не працює:
- Знижуйте швидкість перед перехрестям. Оптимальною швидкістю для перетину вважається 20-30 км/год.
- Зазвичай на складних перехрестях стоїть регулювальник – його сигнали мають пріоритет над дорожніми знаками та розміткою.
- Якщо регулювальник відсутній, головний орієнтир – дорожні знаки.
- При відсутності дорожніх знаків перехрестя вважається рівнозначним. У такому випадку водії керуються «правилом правої руки» – треба пропустити всі транспортні засоби, які під’їхали праворуч від вас. Це правило не застосовується на кругових розв’язках.
- На перехресті з круговим рухом перевагу мають ті, хто вже рухається по колу.
- Водії, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїжджу частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.
- Переходячи дорогу пішохідним переходом при не працюючому світлофорі, слід зупинитися на краю проїжджої частини дороги, оцінити відстань і швидкість автомобілів, що наближаються. Переконайтесь у тому, що водій вас побачив і готовий пропустити.
- Пішоходам та велосипедистам у темну пору доби завжди слід вдягати світловідбивні елементи та користуватися ліхтарями.
- Водіям автотранспорту не слід забувати вмикати денні ходові вогні або фари ближнього світла.