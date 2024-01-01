Що робити водіям при вимкненні світла та непрацюючих світлофорах

На балансі столичного Центру організації дорожнього руху наразі перебуває 733 світлофорних об’єкти. Більше 200 з них оснащені акумуляторами, які забезпечують роботу світлофорів впродовж 1–3 годин. Ще на 42-х складних перехрестях встановлені шафи резервного живлення, які можуть надавати живлення для роботи світлофорних об’єктів до 24 годин, залежно від кількості світлофорів на об’єкті.

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Втім, в організації закликають бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху під час відключень у Києві. Навіть підготували список порад у випадку, коли світлофор не працює: