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Що робити водіям при вимкненні світла та непрацюючих світлофорах

Відключення світла призводять до підвищення небезпеки на дорогах. Відсутність освітлення вулиць та світлофори вимагають від водіїв більше уваги та зосередженості.
Як їздити при відключенні світла і непрацюючих світлофорах - Auto24

Що робити при відключенні світлофорів

Євген Гудущан
logo20 травня, 19:20
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На балансі столичного Центру організації дорожнього руху наразі перебуває 733 світлофорних об’єкти. Більше 200 з них оснащені акумуляторами, які забезпечують роботу світлофорів впродовж 1–3 годин. Ще на 42-х складних перехрестях встановлені шафи резервного живлення, які можуть надавати живлення для роботи світлофорних об’єктів до 24 годин, залежно від кількості світлофорів на об’єкті.

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Втім, в організації закликають бути уважними та дотримуватись правил дорожнього руху під час відключень у Києві. Навіть підготували список порад у випадку, коли світлофор не працює:

  • Знижуйте швидкість перед перехрестям. Оптимальною швидкістю для перетину вважається 20-30 км/год.
  • Зазвичай на складних перехрестях стоїть регулювальник – його сигнали мають пріоритет над дорожніми знаками та розміткою.
  • Якщо регулювальник відсутній, головний орієнтир – дорожні знаки.
  • При відсутності дорожніх знаків перехрестя вважається рівнозначним. У такому випадку водії керуються «правилом правої руки» – треба пропустити всі транспортні засоби, які під’їхали праворуч від вас. Це правило не застосовується на кругових розв’язках.
  • На перехресті з круговим рухом перевагу мають ті, хто вже рухається по колу.
  • Водії, повертаючи праворуч або ліворуч, повинен дати дорогу пішоходам, які переходять проїжджу частину, на яку він повертає, а також велосипедистам, які рухаються прямо в попутному напрямку.
  • Переходячи дорогу пішохідним переходом при не працюючому світлофорі, слід зупинитися на краю проїжджої частини дороги, оцінити відстань і швидкість автомобілів, що наближаються. Переконайтесь у тому, що водій вас побачив і готовий пропустити.
  • Пішоходам та велосипедистам у темну пору доби завжди слід вдягати світловідбивні елементи та користуватися ліхтарями.
  • Водіям автотранспорту не слід забувати вмикати денні ходові вогні або фари ближнього світла.
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