Коли можна проїхати на жовтий сигнал світлофора без штрафу

Ця стаття допоможе розібратися у тонкощах визначення місця зупинки при увімкненні заборонних сигналів світлофора. Допоможе з’ясувати в яких випадках водій має право проїхати на жовтий сигнал без ризику отримати штраф. Конкретизує дії водія у разі увімкнення заборонного сигналу після виїзду водія на перехрестя. А також деталізує, коли факт проїзду на заборонний сигнал не буде вважатися адміністративним правопорушенням.

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Які значення мають сигнали світлофора

Відповідно до п. 8.7.3 ПДР сигнали світлофора мають такі значення, зокрема:

– п.8.7.3.а: «зелений дозволяє рух»;

– п.8.7.3.в: «зелений миготливий дозволяє рух, але інформує про те, що незабаром буде ввімкнено сигнал, який забороняє рух»;

– п.8.7.3.ґ: «жовтий забороняє рух і попереджає про наступну зміну сигналів»;

– п.8.7.3.е: «червоний … забороняє рух»;

– п.8.7.3.є: «поєднання червоного і жовтого сигналів забороняє рух і інформує про наступне вмикання зеленого сигналу».

В якому конкретно місці водій повинен зупинитись

Згідно з пунктом 8.10 ПДР у разі подання світлофором сигналу, що забороняє рух, водії повинні зупинитися. При цьому зупинитися не будь-де, для зупинки визначено конкретне місце. А саме водій повинен зупинитися перед дорожньою розміткою 1.12 (стоп-лінія) або перед дорожнім знаком 5.62 “Місце зупинки”.

Якщо ж немає ні стоп-лінії, ні знаку 5.62, то визначено наступні місця – не ближче 10 м перед світлофором чи пішохідним переходом. А якщо і вони відсутні – перед перехрещуваною проїзною частиною, не створюючи перешкод для руху пішоходів.

Отже, зазначеними нормами визначені конкретні місця для зупинки автомобіля. Відповідно правопорушенням вважається момент (факт) проїзду автомобілем на заборонний сигнал зазначеного вище конкретного місця.

Коли водій може їхати на жовтий сигнал світлофора

Пунктом 8.11 ПДР передбачено, що водіям, які в разі ввімкнення жовтого сигналу не можуть зупинити транспортний засіб у визначеному місці, не вдаючись до екстреного гальмування, дозволяється рухатися далі за умови забезпечення безпеки дорожнього руху.

Водночас відповідно до підпункту 12.9.г ПДР водієві забороняється різко гальмувати (крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді). Різке гальмування може створити небезпечні ситуації для транспортних засобів, що рухаються позаду, і спричинити ланцюгові аварії.

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Ці правила мають на меті уникнення ситуацій, коли водій, намагаючись зупинитися на жовтий сигнал, створює небезпеку для інших учасників дорожнього руху. Тому, зважаючи на те, що зупинка на жовтий сигнал може призвести до аварійної ситуації, водій має право продовжити рух, але лише за умови забезпечення безпеки.

Як повинен діяти водій, якщо після проїзду стоп-лінії вмикається заборонний сигнал

Відповідно до пункту 16.8 ПДР водій, який виїхав на перехрещення проїзних частин згідно із сигналом світлофора, що дозволяє рух, повинен виїхати у наміченому напрямку незалежно від сигналів світлофора на виїзді. Це не стосується випадків, якщо на перехрестях перед світлофорами на шляху руху водія є дорожня розмітка 1.12 (стоп-лінія) або дорожній знак 5.62. У такому разі він повинен керуватися сигналами кожного світлофора.

Отже, якщо стоп-лінію перед світлофором чи сам світлофор водій перетнув на зелений сигнал і надалі увімкнулось жовте і згодом червоне світло, то в його діях відсутні жодні порушення ПДР. Адже він не може розвертатись або їхати назад, оскільки таке не передбачено правилами та він може створити небезпеку для руху.

Тому, відповідно до пункту 8.11 ПДР, він просто змушений закінчити проїзд на жовтий чи червоний сигнал світлофора та їхати у наміченому напрямку. Це передбачено з метою забезпечення безпеки дорожнього руху.

Що вважається адміністративним правопорушенням

Відповідно до ч.2 ст.122 КУпАП проїзд на заборонний сигнал світлофора передбачає накладення штрафу в розмірі 510 грн.

Однак, адміністративним порушенням може бути факт проїзду на заборонений сигнал світлофора «дорожньої розмітки 1.12 (стоп-лінія)», «світлофору» чи іншого конкретно визначеного місця. Але аж ніяк не факт проїзду усього перехрестя.

Зазвичай у постанові про накладення штрафу не вказується, який саме об’єкт водій проїхав на заборонний сигнал: чи він проїхав стоп-лінію, чи він проїхав світлофор, чи він проїхав перехрестя тощо. Тому, якщо у постанові не вказано яке конкретне місце (об’єкт) водій проїхав, то така постанова не відповідає вимогам закону через відсутність змісту порушення і відповідно є незаконною.

Висновки

Важливість правильного розуміння і дотримання правил дорожнього руху, зокрема щодо проїзду на жовтий сигнал світлофора, не можна недооцінювати. Водіям слід бути обізнаними з нормами ПДР, які передбачають конкретні місця для зупинки при ввімкненні заборонного сигналу. Це допоможе уникнути штрафів і забезпечити безпеку на дорозі.

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Крім того, водії повинні знати, що вони мають право продовжити рух на жовтий сигнал, якщо зупинка вимагає екстреного гальмування, яке може створити небезпечні ситуації на дорозі. Однак, це дозволено тільки за умови забезпечення безпеки дорожнього руху.

Нарешті, водіям слід пам’ятати про можливість оскарження неправомірних штрафів. Якщо у постанові про накладення штрафу не вказано конкретне місце порушення, така постанова може бути оскаржена як незаконна.