Как изменятся ПДД Польши в 2025 году: касается местных и иностранных водителей

Министерство инфраструктуры представило проект закона, который включает ряд изменений. В том, что они будут приняты, сомнения никто не высказывает – запланированному быть. Правда, разработчики уверяют, что ожидаются как хорошие, так и плохие новости для водителей.

Обидятся те, кто нарушает правила дорожного движения. В большинстве случаев санкционные последствия предусмотрены серьезные, сообщает vitrina.pl.

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Наказания будут не только суровыми, но и долгосрочными. А вот тем, кто ПДД соблюдает, ездит по правилам, новые дополнения настроение не испортят.

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Потерять права за превышение скорости станет проще

Самым болезненным запланированным на 2025 год изменением станет наказание за превышение скорости. В случае превышения скорости на 50 км/ч и более водитель автоматически потеряет водительское удостоверение на определенный период.

Запланированные изменения в этом разделе:

права водителя будут изыматься за превышение скорости более чем на 50 км/ч не только в населенных пунктах, но и за их пределами на однополосных дорогах с двусторонним движением;

превышение скорости более чем на 50 км/ч на автомагистралях и скоростных дорогах – как и сейчас – будет наказываться только штрафом и штрафными баллами.

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Кроме того, водители, которые несмотря на временное электронное изъятие прав продолжат управлять транспортными средствами, рискуют полностью потерять права.

Избавиться от штрафных баллов будет сложнее

Чтобы уменьшить количество штрафных баллов, сейчас каждый водитель имеет право раз в шесть месяцев пройти курс безопасности дорожного движения. Эта возможность не исчезнет, но будет значительно ограничена.

"Проектируемые изменения предусматривают, что невозможно будет уменьшить количество штрафных баллов за самые серьезные нарушения, которые представляют наибольшую угрозу безопасности дорожного движения", – заявляют разработчики дополнений к ПДД из Министерства инфраструктуры.

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Иностранцы быстрее получат права

Иностранцы, которые хотели бы работать водителями в Польше, получили карт-бланш. Больше всего таких в таксомоторных услугах.

Сейчас граждане других стран должны ждать 185 дней с момента прибытия в страну для подачи заявления. После изменений подать заявление можно будет раньше, а требование резидентства нужно будет выполнить на момент получения прав.

Польша повышает мобильность молодежи

Введение возможности получения водительских прав категории "B" с 17 лет уже станет реальностью. Но для этого требуется согласие родителей. Ограничений будет больше, и самое важное из них – сначала молодой водитель сможет управлять автомобилем только в сопровождении взрослого. Это ограничение будет действовать в течение полугода или до достижения совершеннолетия.

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Вводятся конкретные требования к сопровождающему:

сопровождающий водитель должен быть трезвым и не находиться под воздействием наркотиков;

подвозить нетрезвых взрослых после вечеринки будет запрещено;

минимальный возраст сопровождающего – 24 года;

сопровождающий должен иметь водительские права категории "B" не менее 5 лет и за последние 5 лет не должен был получать запрет на управление транспортными средствами.

Здесь есть одно уточнение: если за рулем автомобиля находится 17-летний водитель, то проверка трезвости будет касаться также пассажиров.

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И плюс двухлетний испытательный срок

Водители, недавно получившие права (независимо от возраста), будут иметь ограничения. Законопроект предусматривает введение испытательного срока, который продлится 2 года.

Требования к новоиспеченным водителям:

на автомагистралях и скоростных дорогах сможет ехать со скоростью не более 100 км/ч;

за пределами населенных пунктов, на дорогах, не являющихся автомагистралями и скоростными дорогами, максимальная скорость составит 80 км/ч;

в населенных пунктах максимальная скорость для водителей-новичков будет составлять 50 км/ч;

водителям в испытательный срок будет запрещено перевозить пассажиров такси или осуществлять перевозки на заказ;

допустимый уровень алкоголя в организме будет равен нулю.

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Тракторы смогут ехать немного быстрее

Проект закона предусматривает повышение допустимой скорости для сельскохозяйственных тракторов. Правда, в проекте не указывается этот показатель.

Экзаменаторами смогут быть предприниматели

В Польше пришли к выводу, что запрет на ведение предпринимательской деятельности для экзаменаторов является чрезмерным.

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Когда новые правила вступят в силу

Новые правила должны вступить в силу в 2025 году, но не с января. До конца марта 2025 года проект будет доработан, обсужден и принят правительством, а затем передан в Сейм.