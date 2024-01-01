Польские перевозчики обещают масштабную забастовку еще до Рождества

Автомобильные перевозчики столкнулись с довольно серьезными проблемами – ростом операционных расходов и все более острой конкуренцией.

Если власти не удовлетворят их требования, они поедут в Варшаву еще до Рождества. Об этом в конце ноября предупредила Куявско-Поморская ассоциация автоперевозчиков, пишет pomorska.pl.

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Требования сводятся к трем пунктам. Первая позиция в этом списке касается Европейского пакета мобильности, в частности 50% снижение обязательных взносов ZUS для водителей в течение двух лет. На такой шаг помощи владельцы грузового транспорта очень надеются, но не уверены в его выполнении.

Второе требование обязывало бы Инспекцию автомобильного транспорта чаще проверять международных конкурентов, осуществляющих перевозки в Польше, особенно из украинских компаний.

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Есть предположение, что такие компании все чаще регистрируются в Польше, в том числе в упомянутом регионе, даже в самом Быдгоще. Обычно они небольшие – имеют два-три грузовика и офис в обычной квартире, но вообще не имеют автомобильной базы (двор, склады, мастерские).

Третье важное требование связано с необходимостью разбираться в делах экспедиции, которая не всегда бывает честной. Иногда бывает, что такие компании требуют услуги ниже стоимости их предоставления. Бывает, что убытки того или иного перевозчика исчисляются сотнями тысяч злотых.

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Куявско-Поморская ассоциация автоперевозчиков предлагает позаимствовать опыт Испании или Франции и по их методике организовать социальные проверки, которые бы проводили члены их ассоциации. Однако такие проверки должны иметь законодательную основу, отмечают в Ассоциации.

Контроль будет заключаться в основном в проверке лицензий и любых других разрешений на осуществление перевозок.

"Если мы не получим заверений, что требования будут выполнены, мы прибудем в Варшаву с тягачами до Рождества, чтобы организовать акцию протеста на месте. Ситуация осложняется рецессией в экономике Германии, которая также является движущей силой развития польской экономики. Конкуренция огромная, транспортные компании одна за другой банкротятся", – говорит президент Куявско-Поморской ассоциации автомобильных перевозчиков Адам Ендрих.

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По подсчетам Адама Ендриха, в Польше не хватает 100 000 профессиональных водителей. Около 40 процентов водителей, работающих в стране, являются иностранцами, большинство из них имеют белорусское и украинское гражданство. Однако украинцев становится все меньше, из-за их оттока польские предприниматели все чаще нанимают водителей из дальних уголков мира, например, Филиппин.