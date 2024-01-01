Польські перевізники обіцяють масштабний страйк ще до Різдва

Автомобільні перевізники зіткнулися з доволі серйозними проблемами – зростанням операційних витрат і дедалі гострішою конкуренцією.

Якщо влада не задовольнить їхні вимоги, вони поїдуть до Варшави ще до Різдва. Про це наприкінці листопада попередила Куявсько-Поморська асоціація автоперевізників, пише pomorska.pl.

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Вимоги зводяться до трьох пунктів. Перша позиція у цьому списку стосується Європейського пакета мобільності, зокрема 50% зниження обов’язкових внесків ZUS для водіїв протягом двох років. На такий крок підмоги власники вантажного транспорту дуже сподіваються, але не впевнені в його виконанні.

Друга вимова зобов’язувала б Інспекцію автомобільного транспорту частіше перевіряти міжнародних конкурентів, які здійснюють перевезення в Польщі, особливо з українських компаній.

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Є припущення, що такі компанії все частіше реєструються в Польщі, в тому числі в згаданому регіоні, навіть у самому Бидгощі. Зазвичай вони невеликі – мають дві-три вантажівки та офіс у звичайній квартирі, але взагалі не мають автомобільної бази (двір, склади, майстерні).

Третя важлива вимога пов'язана з необхідністю розбиратися в справах експедиції, яка не завжди буває чесною. Іноді буває, що такі компанії вимагають послуги нижче вартості їх надання. Буває, що збитки того чи іншого перевізника обчислюються сотнями тисяч злотих.

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Куявсько-Поморська асоціація автоперевізників пропонує запозичити досвід Іспанії чи Франції й за їх методикою організувати соціальні перевірки, які б проводили члени їхньої асоціації. Однак такі перевірки повинні мати законодавчу основу, зазначають в Асоціації.

Контроль полягатиме в основному у перевірці ліцензій та будь-яких інших дозволів на здійснення перевезень.

"Якщо ми не отримаємо запевнень, що вимоги будуть виконані, ми прибудемо до Варшави з тягачами до Різдва, щоб організувати акцію протесту на місці. Ситуація ускладнюється рецесією в економіці Німеччини, яка також є рушійною силою розвитку польської економіки. Конкуренція величезна, транспортні компанії одна за одною банкрутують", – каже президент Куявсько-Поморської асоціації автомобільних перевізників Адам Єндрих.

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За підрахунками Адама Єндриха, у Польщі бракує 100 000 професійних водіїв. Близько 40 відсотків водіїв, які працюють в країні, є іноземцями, більшість з них мають білоруське та українське громадянство. Проте українців стає все менше, через їх відтік польські підприємці все частіше наймають водіїв із далеких куточків світу, наприклад, Філіппін.