Якщо ви отримали SMS зі штрафом за перевищення швидкості у Польщі, то не поспішайте платити. Такі повідомлення розсилають шахраї.

Транспортна інспекція попереджає, що жителі Польщі почали отримувати SMS-повідомлення про порушення швидкісного режиму від її імені, чого насправді не було. Йдеться про новий спосіб шахрайства.

Схема проста, примітивна, але діє - добропорядні люди сплачують за те, чого не було. Технологія відпрацьована: людина отримує SMS про те, що вона порушила швидкісний режим, рухаючись зі швидкістю 83 км/год при допустимих 40 км/год. У повідомленні пропонується сплатити штраф у розмірі 800 злотих (7,9 тис. грн), на що дається 3 дні. Тут же даються банківські реквізити для оплати.

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Все вивірено і збігається з чинними розмірами фінансових покарань. Жодного зайвого гроша до сплати не приписано. Ось тільки аферисти не врахували того, що у Польщі "Центр автоматичного нагляду за дорожнім рухом" не надсилає SMS-повідомлення з інформацією про сплату штрафів.

Ось так виглядає SMS-повідомлення від пройдисвітів. Фото: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Там все простіше і водночас класично – згадана вище служба повідомлення про штраф надсилає у паперовому варіанті рекомендованим листом. Може надсилати й в електронному вигляді після попереднього підтвердження винним згоди на його доставлення в електронному вигляді через портал eBOK CANARD.

"Не натискайте на посилання, що містяться в підозрілих SMS-повідомленнях. Вони можуть містити шкідливе програмне забезпечення, яке використовується для здирництва грошей або крадіжки ваших особистих даних особи", – попереджає інспекція.

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Якщо ви все ж таки перейшли за посиланням, а ваші гроші або дані були вкрадені, повідомте про це у свій банк і негайно зверніться до поліції та служби cert.pl.