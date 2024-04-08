Если вы получили SMS со штрафом за превышение скорости в Польше, то не спешите платить. Такие сообщения рассылают мошенники.

Транспортная инспекция предупреждает, что жители Польши начали получать SMS-сообщения о нарушении скоростного режима от ее имени, чего на самом деле не было. Речь идет о новом способе мошенничества.

Схема простая, примитивная, но действует - добропорядочные люди платят за то, чего не было. Технология отработана: человек получает SMS о том, что он нарушил скоростной режим, двигаясь со скоростью 83 км/ч при допустимых 40 км/ч. В сообщении предлагается оплатить штраф в размере 800 злотых (7,9 тыс. грн), на что дается 3 дня. Здесь же даются банковские реквизиты для оплаты.

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Все выверено и совпадает с действующими размерами финансовых наказаний. Ни одного лишнего гроша к уплате не приписано. Вот только аферисты не учли того, что в Польше "Центр автоматического надзора за дорожным движением" не присылает SMS-сообщения с информацией об уплате штрафов.

Вот так выглядит SMS-сообщение от проходимцев. Фото: Główny Inspektorat Transportu Drogowego

Там все проще и одновременно классически – упомянутая выше служба сообщение о штрафе направляет в бумажном варианте заказным письмом. Может отправлять и в электронном виде после предварительного подтверждения виновным согласия на его доставку в электронном виде через портал eBOK CANARD.

"Не нажимайте на ссылки, содержащиеся в подозрительных SMS-сообщениях. Они могут содержать вредоносное программное обеспечение, которое используется для вымогательства денег или кражи ваших личных данных лица", – предупреждает инспекция.

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Если вы все же перешли по ссылке, а ваши деньги или данные были украдены, сообщите об этом в свой банк и немедленно обратитесь в полицию об этом в полицию и службу cert.pl.