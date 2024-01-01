Лишение водительских прав навсегда: Польша готовит радикальные изменения

Пожизненное лишение прав будет применяться к тем водителям, которые лишены прав водителя, но сели за руль и управляют транспортным средством. За такое нарушение они будут навсегда лишены права управления.

Также озвучено намерение об ужесточении наказаний за превышение скорости на 50 км/ч вне населенных пунктов и за вождение в состоянии алкогольного опьянения. О таких новациях в ПДД пишет vitrina.pl со ссылкой на министра.

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Все это только в планах, но разработка нововведений уже активно ведется и министр анонсировал проекты внесения изменений в ПДД Польши. Это станет лишь частью большой реформы, направленной на повышение безопасности на польских дорогах и сокращение количества аварий и смертельных случаев.

Основные запланированные изменения:

Лишение прав водителя навсегда – самое радикальное изменение касается водителей, которые продолжают водить, несмотря на лишение прав.

Сейчас, если лишенного прав водителя замечают за рулем, срок лишения его прав водителя продлевается на полгода. Только при повторной такой остановке может быть вынесено решение о лишении прав водителя навсегда. Вскоре эта мера будет ужесточена.

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Усиление наказаний за превышение скорости – планируется введение более строгих наказаний за превышение скорости на 50 км/ч вне населенных пунктов, особенно на однополосных дорогах с двусторонним движением.

Усиление наказаний за вождение в состоянии алкогольного опьянения – будет введен принцип "нулевой терпимости" для молодых водителей, которые в течение первых двух лет после получения прав не смогут управлять транспортным средством даже после минимального употребления алкоголя.

Министр подчеркнул, что нулевая терпимость к алкоголю будет применяться независимо от возраста водителя.

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Отмена возможности аннулирования штрафных баллов – для самых серьезных нарушений, таких как управление в нетрезвом состоянии, будет введено правило, согласно которому штрафные баллы не смогут быть удалены из реестра.

"Дорожное убийство" – ведется работа над введением новой категории преступлений под термином "дорожное убийство".

Водитель, который в состоянии алкогольного или наркотического опьянения приведет к смерти другого участника дорожного движения, будет считаться убийцей, что будет сопровождаться более суровыми наказаниями.

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Снижение возраста для получения водительских прав – нововведением станет также возможность получения водительских прав с 17 лет.

Министр объясняет это изменение стремлением дать молодым людям возможность раньше приобретать хорошие навыки вождения, что, по его мнению, положительно скажется на безопасности дорожного движения.