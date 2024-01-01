Для работы в Польше водители прибегают к различным хитростям: каких именно

Главная цель таких мер в предотвращении возможных злоупотреблений со стороны иностранных водителей. Статистика не в пользу гостей страны. Об этом сообщает Бещадский отдел пограничной службы РП.

Только в первой половине 2024 года пограничники установили, что в 67 случаях на момент подачи заявления в ведомство иностранцы нелегально находились или работали на территории Польши. Для сравнения: в прошлом году в первом полугодии пограничники БиОСГ обнаружили лишь 17 случаев незаконного въезда и пребывания иностранцев на этапе подачи документов в Управление.

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Самый результативный ряд нарушений выдал гражданин Украины. Он продемонстрировал целый букет правонарушений. Выяснилось, что наш земляк претендовал на легальное проживание и работу водителем. Однако проверка показала, что он ранее был дважды осужден за управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, он изменил паспорт, въехал с ними в Шенгенскую зону и получил другие документы, дающие право на работу водителем.

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По материалам расследования сделан вывод, что пребывание иностранца представляет угрозу общественной безопасности и порядку. Офицеры вынесли постановление о депортации и запретили ему въезд в страны Шенгенского соглашения на 8 лет.

Другой патруль пограничников из заставы Жешув-Ясёнка выбрал для проверки Renault на польских номерах. За рулем транспортного средства находился 29-летний гражданин Грузии, который во время проверки документов предъявил украинское водительское удостоверение, что вызвало сомнения в его оригинальности.

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Подозрения подтвердила экспертиза на специализированном оборудовании. В конце концов, иностранец признался в использовании фальшивого документа. Водительские права изъяли, а водителя оштрафовали на 3000 злотых (31,9 тыс. грн).

В тот же день с поддельным болгарским паспортом был задержан сотрудниками на пограничном переходе в Медыке 32-летний гражданин Украины. Он пытался по этому документу выехать из Польши.

В предъявленном паспорте офицеры обнаружили вмешательство, которое заключается в изменении страницы персонализации. Во время объяснений мужчина объяснил, что купил его в Испании за 1500 евро. Ему инкриминировали использование поддельного документа. За этот поступок он получил 6 месяцев лишения свободы с отсрочкой на 2 года.

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А 18 августа на въезд в Польшу в Корчову к пограничному контролю обратился гражданин Украины, который управлял автомобилем Toyota. Он представил для осмотра свидетельство о регистрации, в подлинности которого сразу же возникли сомнения.

Как выяснилось, техпаспорт был поддельный, его изъяли и вернули мужчину в Украину. По данному факту правоохранители проводят дальнейшие действия.