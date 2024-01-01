Украинского перевозчика поймали в Польше за серьезное нарушение: какой штраф

Грузовик украинского предпринимателя перевозил замороженные продукты из Зволеня в Лодзь. Как сообщается на сайте воеводской инспекции автомобильного транспорта в Радоме, каботаж производился незаконно.

У перевозчика из-за пределов Евросоюза не было необходимого разрешения на такие транспортные услуги. Правда, водитель показал документ о полномочиях на территории Республики Польша с неверными данными. Нарушение в ходе выборочной проверки выявил патруль упомянутой выше инспекции.

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Стандартная проверка седельного тягача с прицепом-рефрижератором прошла на ул. Станислава Жолкевского в Радоме в среду, 21 августа. Фура украинской компании транспортировала замороженный жир и бекон из Зволеня в Лодзь.

Во время проверки было установлено, что каботажные перевозки, то есть между двумя городами Польши, производились без необходимого разрешения. Такие автомобильные перевозки, осуществляемые предпринимателями за пределами Европейского Союза, Швейцарии, Норвегии, Исландии и Лихтенштейна, нуждаются в разрешении, выданного главным инспектором автомобильного транспорта.

Работать без разрешения на каботажных рейсах оказалось слишком дорого. Фото: ITD

Это не выдумка местных властей, а введенная в стране норма защиты национального рынка автомобильных перевозок. В ходе проверки инспекторы также выявили нарушение Акта о командировке работников в рамках предоставления услуг.

Водитель – гражданин Украины. Он предоставил в инспекцию подтверждение о командировке на территорию Республики Польша из третьей страны с регистрационным номером транспортного средства (тягача), который использовался для каботажных перевозок, что не соответствует фактическому статусу.

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Обзор завершился отбуксировкой грузовика на определенную охраняемую стоянку. Груз забрала для дальнейшей транспортировки польская компания. Инспекторы оштрафовали водителя на 500 злотых, то есть 5,3 тыс. грн.

Против украинского перевозчика возбуждено административное производство. Во время проверки был заплачен залог в размере 18 000 злотых (12 000 злотых + 6 000 злотых), что в конвертации составляет 191, 6 тыс. грн. в счет ожидаемого штрафа на перевозчика.

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Не следует считать, что у польских инспекторов безосновательные придирки к водителям украинских фур. В основном стандартные проверки заканчиваются пожеланием счастливого пути. Однако досадные исключения есть, как вот в начале месяца.

В четверг, 8 августа, на скоростной дороге у Шидловца патруль ITD этой же Мазовецкой инспекции автомобильного транспорта из Радома остановил тягач с тентованным прицепом для проведения стандартной проверки.

Металлический корд уже должен был вырваться на поверхность., из-за чего машину с трассы немедленно вывели. Фото: ITD

Украинская фура уже ехала без груза. Значительный износ протекторов шин прицепа обнажили стальной корд. Такая неисправность создавала угрозу безопасности дорожного движения. Конечно, дальше ехать этому грузовику не пришлось.