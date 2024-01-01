Українського перевізника спіймали в Польщі за серйозне порушення: який штраф

Вантажівка українського підприємця перевозила заморожені продукти зі Зволеня до Лодзі. Як повідомляється на сайті воєводської інспекції автомобільного транспорту в Радомі, каботаж здійснювався незаконно.

Перевізник з-за меж Євросоюзу не мав необхідного дозволу на такі транспортні послуги. Щоправда, водій показав документ про повноваження на території Республіки Польща з невірними даними. Порушення в ході вибіркової перевірки виявив патруль згаданої вище інспекції.

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Стандартна перевірка сідельного тягача із причепом-рефрижератором відбулася на вул. Станіслава Жолкевського в Радомі у середу, 21 серпня. Фура української компанії транспортувала заморожений жир і бекон із Зволеня до Лодзі.

Під час перевірки було встановлено, що каботажні перевезення, тобто між двома містами Польщі, здійснювалися без необхідного дозволу. Такі автомобільні перевезення, які здійснюються підприємцями за межами Європейського Союзу, Швейцарії, Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну, потребують дозволу, виданого головним інспектором автомобільного транспорту.

Працювати без дозволу на каботажних рейсах виявилося задорого. Фото: ITD

Це не вигадка місцевої влади, а запроваджена в країні норма захисту національного ринку автомобільних перевезень. Під час перевірки інспектори також виявили порушення Акту про відрядження працівників у рамках надання послуг.

Водій – громадянин України. Він надав до інспекції підтвердження про відрядження на територію Республіки Польща з третьої країни з реєстраційним номером транспортного засобу (тягача), який використовувався для каботажних перевезень, що не відповідає фактичному статусу.

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Огляд завершився відбуксируванням вантажівки на визначену стоянку, що охороняється. Вантаж забрала для подальшого транспортування польська компанія. Інспектори оштрафували водія на 500 злотих, тобто 5,3 тис. грн.

Проти українського перевізника порушено адміністративне провадження. Під час перевірки було сплачено заставу в розмірі 18 000 злотих (12 000 злотих + 6 000 злотих), що в конвертації становить 191,6 тис. грн в рахунок очікуваного штрафу на перевізника.

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Не слід вважати, що польські інспектори безпідставно присікуються до водіїв українських фур. Здебільшого стандартні перевірки закінчуються побажанням щасливої дороги. Однак прикрі винятки є, як ось на початку місяця.

У четвер, 8 серпня, на швидкісній дорозі поблизу Шидловця патруль ІТД цієї ж Мазовецької інспекції автомобільного транспорту з Радома зупинив тягач із тентованим причепом для проведення стандартної перевірки.

Металевий корд вже ось-ось мав вирватися на поверхню, через що машину з траси негайно вивели. Фото: ITD

Українська фура вже їхала без вантажу. Значний знос протекторів шин причепа оголили сталевий корд. Така несправність створювала загрозу безпеці дорожнього руху. Звісно, далі їхати цій вантажівці не довелося.