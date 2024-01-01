Польські інспектори отримаують премії за штрафування іноземних перевізників: скандальне викриття

Скандал підняли експерти найпопулярнішого у Польщі фінансово-ділового порталу Money.pl, в руки яких попала копія листа профспілкових діячів Генеральної інспекції автомобільного транспорту (GITD) до керівництва відомства та уряду.

Йдеться не стільки про констатацію факту, скільки про критичну хвилю обурень на нову "градацію параметрів контрольної діяльності, що впливають на можливі дискреційні винагороди", яку застосували в Електронному пункті контролю за проїздом GITD.

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Нагадаємо, дискреційна премія – це форма додаткової винагороди, що призначається працівнику на підставі результатів його роботи. В даному випадку формула GITD визнана дискримінаційною щодо суспільства та водіїв.

Інспектор підсідає на своєрідний "фінансовий наркотик" і потрапляє у справжню залежність: чим більше перевірок закінчується штрафом або вилученням свідоцтва про реєстрацію, тим більша ймовірність того, що дискреційна винагорода для інспектора дорожнього руху буде вищою.

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Профспілка вдарила в набат щодо такого "стимулювання" служби інспекторів й надіслала свої критичні зауваження прем’єр-міністру Дональду Туску, міністру інфраструктури Даріушу Клімчаку та голові державної служби Аніті Носковській-Пянтковській.

Зокрема, вказується на список із п’яти факторів, розташованих у порядку від найважливішого до найменш важливого, які визначають, чи отримає інспектор дорожнього руху нагороду:

1. Результативний контроль іноземних організацій.

2. Результативний контроль вітчизняних суб'єктів.

3. Штрафи, накладені у вигляді штрафного повідомлення.

4. Перевірка технічного стану за результатами збереження реєстраційного свідоцтва.

5. Виконання обов’язків заміни за відсутності координатора команди.

Експерти звернули увагу щодо розподілу перевізників на іноземних і вітчизняних. Як пояснює один із співрозмовників, пов’язаних з GITD, першим доводиться платити штрафи готівкою на місці, тому їм складніше захиститися від перевіряючого.

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Профспілки GITD вважають, що така ієрархія винагород не відповідає не лише польському законодавству, а й законодавству ЄС. Вони зазначають, що Закон про автомобільний транспорт прямо забороняє цей вид діяльності, оскільки він накладає табу на дискримінацію за країною реєстрації транспортного засобу, місцем проживання водія чи головним офісом компанії.

Також профспілки наголошують, що перевірка не обов’язково повинна закінчуватися штрафом. По-перше, все може бути добре, а навіть якби й не було, згідно зі ст. 41 КУпАП можливе звільнення від покарання. Справа може закінчитися попередженням.

По-друге, відповідно до нових правил контролю за проїздом GITD, зазначена градація переконує, що жоден із контролерів не застосовуватиме ст. 41, оскільки він не отримає належну грошову винагороду – своя сорочка ближче до діла.

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У висновках листа профспілки вимагають скасувати такі критерії нагородження як незаконні.

Експерт з безпеки дорожнього руху, керівник веб-сайту brd24.pl Лукаш Зборальський наголошує, що поліція чи GITD можуть створити системи для врегулювання роботи офіцерів чи інспекторів, але вони не повинні базуватися на кількості виданих квитків чи сума штрафних санкцій.

Це може базуватися, наприклад, на кількості проведених перевірок, алеаж ніяк не пов’язування винагороди з фінансовими результатами. Це призведе до ситуації, коли поліцейські чи інспектори не стежитимуть за порядком на дорозі, де це найменш безпечно, а шукатимуть вигоду, вважає Зборальський.

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"Встановлення розміру винагороди для інспекторів у залежності від кількості виписаних штрафів і збережених свідоцтв про реєстрацію є скандальним рішенням керівництва GITD", – коментує колишній голова GITD Альвін Гаджадхур, який зараз є радником президента Анджея Дуди.

Зокрема, Гаджадхур вказує, що інспекцію створено для забезпечення безпеки дорожнього руху в широкому розумінні та перевірки дотримання принципів чесної конкуренції в автомобільному транспорті, а не для переслідування водіїв та перевізників.

Реакція прем’єр-міністра Дональда Туска, міністра інфраструктури Даріуша Клімчака та голови державної служби Аніти Носковської-Пянтковської на ганебні дії GITD ще не прозвучала.