З 16 перевірених у Польщі українських фур дві мали технічні несправності, а одна – проблеми з документацією. Такі висновки зробили працівники Лодзінської інспекції дорожнього транспорту.

Це не було полювання конкретно на транспорт українських перевізників, а звичайний рейд перевірки технічного стану вантажівок та режиму праці водіїв з-за меж Європейського Союзу, які регулярно проводяться на дорогах. У суботу, 20 квітня, черговий виїзд екіпажів завершився оглядом 27 магістральних тягачів з реєстрацією країн, що не входять до складу Євросоюзу.

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У ході перевірки інспектори звертали увагу на технічний стан ТЗ, дотримання норм відпочинку та робочого часу водія, а також з’ясовували наявність дозволу на здійснення міжнародних перевезень. У 8 випадках виявлено грубі порушення.

Найчастіше проблеми у транспортних засобах були з гальмівною системою. Цю несправність виявили у вантажівках з сербською та українською реєстрацією.

Окрім цього, ще дві українські фури виявилися проблемними – в однієї виявлено несправність вихлопної системи, а інша не мала чинного періодичного технічного огляду.

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Інших зауважень, окрім цих трьох по гальмах, вихлопну і техогляду, до українських перевізників у інспекторів не було. Отож 13 нашим водіям із 16 зупинених побажали щасливої дороги й відразу дозволили продовжити рух.

Не пощастило турецькому водієві, до якого в інспекторів було відразу три зауваження – порушення норм робочого часу та відсутності необхідних записів у картці водія. Крім того, у вантажівки тріснуло лобове скло, що також визнано порушенням.

До водія вантажівки з Македонії було відразу два зауваження. Одне з них стосувалося несправної гальмівної системи, а друге – занадто великі паливні баки, що не передбачено заводом-виробником.

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Водієві з реєстрацією транспортного Узбекистану також не пощастило. Він виїхав у далекий рейс взагалі без обов’язкового дозволу на міжнародні перевезення.

За підсумками рейду Воєводської інспекції дорожнього транспорту в Лодзі вилучено сім свідоцтв про реєстрацію та порушено адміністративні справи, які можуть призвести до фінансових санкцій та штрафів для водіїв.