Из 16 проверенных в Польше украинских фур две имели технические неисправности, а одна - проблемы с документацией. Такие выводы сделали работники Лодзинской инспекции дорожного транспорта.

Это не была охота конкретно на транспорт украинских перевозчиков, а обычный рейд проверки технического состояния грузовиков и режима труда водителей из-за пределов Европейского Союза, которые регулярно проводятся на дорогах. В субботу, 20 апреля, очередной выезд экипажей завершился осмотром 27 магистральных тягачей с регистрацией стран, не входящих в состав Евросоюза.

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В ходе проверки инспекторы обращали внимание на техническое состояние ТС, соблюдение норм отдыха и рабочего времени водителя, а также выясняли наличие разрешения на осуществление международных перевозок. В 8 случаях выявлены грубые нарушения.

Чаще всего проблемы в транспортных средствах были с тормозной системой. Эту неисправность обнаружили в грузовиках с сербской и украинской регистрацией.

Кроме этого, еще две украинские фуры оказались проблемными – в одной обнаружена неисправность выхлопной системы, а другая не имела действующего периодического технического осмотра.

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Других замечаний, кроме этих трех по тормозам, выхлопной и техосмотра, к украинским перевозчикам у инспекторов не было. Поэтому 13 нашим водителям из 16 остановленных пожелали счастливой дороги и сразу позволили продолжить движение.

Не повезло турецкому водителю, к которому у инспекторов было сразу три замечания – нарушение норм рабочего времени и отсутствия необходимых записей в карточке водителя. Кроме того, у грузовика треснуло лобовое стекло, что также признано нарушением.

К водителю грузовика из Македонии было сразу два замечания. Одно из них касалось неисправной тормозной системы, а второе – слишком большие топливные баки, что не предусмотрено заводом-изготовителем.

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Водителю с регистрацией транспортного Узбекистана также не повезло. Он выехал в дальний рейс вообще без обязательного разрешения на международные перевозки.

По итогам рейда Воеводской инспекции дорожного транспорта в Лодзи изъято семь свидетельств о регистрации и возбуждены административные дела, которые могут привести к финансовым санкциям и штрафам для водителей.