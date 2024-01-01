Польские инспекторы получают премии за штрафование иностранных перевозчиков: скандальное разоблачение

Скандал подняли эксперты самого популярного в Польше финансово-делового портала Money.pl, в руки которых попала копия письма профсоюзных деятелей Генеральной инспекции автомобильного транспорта (GITD) к руководству ведомства и правительства.

Речь идет не столько о констатации факта, сколько о критической волне возмущений на новую "градацию параметров контрольной деятельности, влияющих на возможные дискреционные вознаграждения", которую применили в Электронном пункте контроля за проездом GITD.

Читайте также Польские транспортники проверили украинские фуры: какие нарушения нашли

Напомним, дискреционная премия – это форма дополнительного вознаграждения, назначаемого работнику на основании результатов его работы. В данном случае формула GITD признана дискриминационной по отношению к обществу и водителям.

Инспектор подсаживается на своеобразный "финансовый наркотик" и попадает в настоящую зависимость: чем больше проверок заканчивается штрафом или изъятием свидетельства о регистрации, тем больше вероятность того, что дискреционное вознаграждение для инспектора дорожного движения будет выше.

Читайте также Польские мошенники подменили "письма счастья" своими сообщениями

Профсоюз ударил в набат относительно такого "стимулирования" службы инспекторов и направил свои критические замечания премьер-министру Дональду Туску, министру инфраструктуры Дариушу Климчаку и главе государственной службы Аните Носковской-Пянтковской.

В частности, указывается на список из пяти факторов, расположенных в порядке от самого важного до наименее важного, которые определяют, получит ли инспектор дорожного движения награду:

1. Результативный контроль иностранных организаций.

2. Результативный контроль отечественных субъектов.

3. Штрафы, наложенные в виде штрафного уведомления.

4. Проверка технического состояния по результатам сохранения регистрационного свидетельства.

5. Выполнение обязанностей замены при отсутствии координатора команды.

Эксперты обратили внимание относительно распределения перевозчиков на иностранных и отечественных. Как объясняет один из собеседников, связанных с GITD, первым приходится платить штрафы наличными на месте, поэтому им сложнее защититься от проверяющего.

Читайте также Польские перевозчики начинают увольнять водителей: известна причина

Профсоюзы GITD считают, что такая иерархия вознаграждений не соответствует не только польскому законодательству, но и законодательству ЕС. Они отмечают, что Закон об автомобильном транспорте прямо запрещает этот вид деятельности, поскольку он накладывает табу на дискриминацию по стране регистрации транспортного средства, месту жительства водителя или главным офисом компании.

Также профсоюзы отмечают, что проверка не обязательно должна заканчиваться штрафом. Во-первых, все может быть хорошо, а даже если бы и не было, согласно ст. 41 КУоАП возможно освобождение от наказания. Дело может закончиться предупреждением.

Во-вторых, в соответствии с новыми правилами контроля за проездом GITD, указанная градация убеждает, что ни один из контролеров не будет применять ст. 41, поскольку он не получит надлежащее денежное вознаграждение – своя рубашка ближе к делу.

Читайте также Польская полиция патрулирует автомагистрали на дронах: видео

В выводах письма профсоюзы требуют отменить такие критерии награждения как незаконные.

Эксперт по безопасности дорожного движения, руководитель сайта brd24.pl Лукаш Зборальский отмечает, что полиция или GITD могут создать системы для урегулирования работы офицеров или инспекторов, но они не должны базироваться на количестве выданных билетов или сумма штрафных санкций.

Это может базироваться, например, на количестве проведенных проверок, но никак не связывание вознаграждения с финансовыми результатами. Это приведет к ситуации, когда полицейские или инспекторы не будут следить за порядком на дороге, где это наименее безопасно, а будут искать выгоду, считает Зборальский.

Читайте также Поляки решили бороться с "авто-хамами" их же методами

"Установление размера вознаграждения для инспекторов в зависимости от количества выписанных штрафов и сохраненных свидетельств о регистрации является скандальным решением руководства GITD", – комментирует бывший председатель GITD Альвин Гаджадхур, который сейчас является советником президента Анджея Дуды.

В частности, Гаджадхур указывает, что инспекция создана для обеспечения безопасности дорожного движения в широком смысле и проверки соблюдения принципов честной конкуренции в автомобильном транспорте, а не для преследования водителей и перевозчиков.

Реакция премьер-министра Дональда Туска, министра инфраструктуры Дариуша Климчака и главы государственной службы Аниты Носковской-Пянтковской на позорные действия GITD еще не прозвучала.