Серый рынок такси возродился: водители без польского удостоверения игнорируют правила

Несмотря на требования нового закона об обязательном наличии польских удостоверений у водителей такси, “более чем каждый четвертый водитель, который предоставляет услуги через приложения агрегаторов, перевозит пассажиров без польских прав водителя”. О такой статистике рассказывает "Rzeczpospolita".

Поправка к Закону о транспорте имела целью повысить безопасность пассажиров и безопасность дорожного движения. С понедельника, 17 июня, водители таких платформ, как Uber, Bolt или FreeNow, обязаны иметь польские водительские права и находиться в Польше не менее полугода. Однако не все выполнили новые требования. После первой недели действия измененных правил оказалось, что масштабы проблемы очень большие.

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После 17 июня начались проверки перевозчиков и оказалось, что в самой Варшаве, то есть на крупнейшем рынке такси в Польше, масштабы нарушений ПДД, Закона о водителях транспортных средств, Закона об автомобильном транспорте, Закон об иностранцах вообще не упали. Из 65 проверок, проведенных на прошлой неделе, более чем каждый четвертый проверенный водитель управлял без польских прав.

Как оказалось, почти каждый десятый вообще не имел лицензии на перевозку такси. У 20 процентов водители не имели выписки из прав, в более 10% случаев – предоставляли услуги без пометки "такси". Кроме того, выявлено 2 случая, когда водитель вообще не имел права сесть за руль, и 3 случая, когда транспортное средство не было зарегистрировано для предоставления услуг такси.

Стоянка такси на центральном железнодорожном вокзале в Варшаве. Иллюстративное фото: wyborcza.pl

На рынке такси есть еще много нарушений, хотя предполагалось, что изменения в Закон о транспорте сделают его более безопасным. Введение требования о наличии польских водительских прав означало, что за одну ночь, например, Bolt прекратил 26% своих заказов водителям, а FreeNow – 15%. Крупнейший автопарк-партнер транспортных компаний Eternis также признал, что в результате поправки несколько процентов иностранных таксистов, которые вовремя не выполнили эти требования, "испарились".

Uber, наоборот, работает "старым" путем – он заблокировал доступ к платформе только новым коллегам. Действующие водители, хоть и не имеют польского документа или находятся в нашей стране менее полугода, продолжают предоставлять услуги. Это разозлило: конкуренты отмечают, что Uber захватил часть рынка за один день.

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Компании, которые придерживались правил, не могли удовлетворить спрос, они не могли конкурировать с Uber по цене. В американской компании утверждают, что не нарушают закон. И ссылаются на действующее законодательство, в котором нашли выгодное себе решение.

"Мы считаем, что наше понимание регламента полностью совпадает с толкованием Генеральной инспекции автомобильного транспорта. С 17 июня мы запретили всем новым водителям без польских водительских прав присоединяться к платформе. В то же время согласно правилам, которые вводят обязательства по польским водительским правам, мы начали проверять водителей, с которыми сотрудничали, еще до того, как новые правила вступили в силу", – объясняет пресс-секретарь Uber Ивона Крук.

А вот Главная автомобильная транспортная инспекция не разделяет такую трактовку законодательных норм юристами Uber. Иллюстративное фото uber.com

Нынешние водители Uber могут ездить без польских документов еще три месяца. По словам Крук, изменения в законодательстве уже вызвали волну выездов. По ее словам, с тех пор, как правила вступили в силу, "почти двое из десяти водителей оставили платформу Uber. Мы ожидаем, что это количество будет увеличиваться с каждой неделей проверки".