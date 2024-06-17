Цены на такси в польских городах взлетели вдвое

Если водителям с иностранными водительскими удостоверениями и посредникам за выезд без польских “прав” грозят высокие штрафы, то клиентам из-за нововведений для повышения безопасности движения приходится платить вдвое больше.

В ручном режиме управления

По сообщению польского портала Vitrina.pl, ссылающегося на эксперта в сфере таксомоторных перевозок Вадима Дейны, неожиданно для многих "агрегаторы Bolt и Freenow стали отключать водителей с иностранными водительскими правами еще в субботу и воскресенье".

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И хотя происходило это плавно, в ручном режиме, уже в минувшие выходные в Варшаве ощущался дефицит водителей и, как следствие, повышение цен для пассажиров

Приводятся и конкретные примеры. Если раньше стоимость 3-километровой поездки в среднем обходилась пассажиру в 20 злотых, то сейчас, как правило, такая поездка стоит 40-50 злотых.

"Цены не всегда такие, бывают спады, но чтобы цены длительное время держались на высокой отметке – это редкость. В воскресенье водители зарабатывали до 1500 злотых брутто, то есть без учета всех расходов. Статистики за понедельник еще нет, но в Варшаве сохраняются повышенные коэффициенты", – отмечает Вадим Дейни.

Муниципальная полиция Варшавы активизировала проверки работы такси и их водителей. Фото: wiadomosci.onet.pl

Неужели у Uber своя политика?

Пикантная ситуация возникла вокруг Uber. Вполне возможно, что у этого агрегатора много водителей без польских прав еще продолжают работать.

Неофициально Uber как будто разослал своим водителям письма о том, что якобы можно оставаться на линии и с иностранными правами, но брендирование Uber с автомобиля нужно снять. Это сообщение экспертам пока не очень понятно и есть некоторые сомнения в его правдивости.

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"Ситуация стала развиваться по самому негативному для пассажиров сценарию – цены взлетели. С другой стороны, страдают владельцы автопарков, которые остались без водителей, они сейчас активно ищут новых, о чем говорит всплеск количества объявлений о сдаче автомобиля в аренду. В общем пока что выводы делать рано, еще смотрим несколько дней на тенденцию", – добавил Вадим.

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Землетрясение в таксомоторной сфере

Rzeczpospolita также с тревогой оценивает ситуацию. Там вышла статья под названием "Компании такси угрожает землетрясение". В ней сообщается, что до этого изменения на польском рынке не хватало 150 тысяч профессиональных водителей и теперь эта проблема усугубится.

На доминирующих на рынке посреднических платформах пассажирских перевозок (Uber, Bolt или FreeNow), уже не могут выдать заказ, если за рулем машин водители с иностранными "правами".

Ситуация с тарифами на такси и статистика водителей-иностранцев на рынке таксомоторных услуг Польши. Инфографика: Rzeczpospolita

Rzeczpospolita ссылается на прогнозы TOR Economic Advisory Team, в которых говорится о черном сценарии, в котором кроме взлета тарифов на 50% и роста времени ожидания поездки, каждый десятый водитель исчезнет с внутреннего рынка пассажирских перевозок.

Таксомоторные агрегаторы потеряют треть водителей

В Институте публичных финансов подсчитали, что изменение законодательства выведет с рынка 18-28 тыс. водителей. Только в крупных компаниях от четверти до трети водителей являются иностранцами со своими национальными удостоверениями.

Скажем, в FreeNow примерно 30 процентов водителей имеют иностранные водительские права, большинство из них граждане Украины, Беларуси и Грузии.

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"Расширенные процедуры и ограниченная доступность работы водителя могут иметь экономические последствия. Исправлять ситуацию сложно, особенно тем, кто только прибыл в Польшу: иностранец сможет подать заявление на обмен иностранного водительского удостоверения на польский документ не ранее, чем после 185 дней пребывания в Польше", – выразил свое мнение соучредитель Natviol (польской программы поселения для водителей и курьеров) Лукаш Витковский.