Сдавай на "права" или увольняйся: Польша затягивает петлю водителям-иностранцам

Поправка к Закону вводит обязанность иметь польские водительские права для всех водителей, которые работают в сфере платных пассажирских перевозок на территории Польши. Это правило также касается водителей из стран, не входящих в Европейский Союз или ЕАСТ (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария). Все они должны будут сдавать теоретический экзамен по вождению в Польше.

Как пишет портал для мигрантов, которые живут в Польше, inPoland.net.pl, для получения "прав" водителям-иностранцам нужно создать профиль кандидата в водители и сдать теоретический экзамен по польскому языку. Заранее идет предупреждение, что наибольших трудностей у кандидатов будет из-за языкового барьера.

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Новые требования усложнят работу иностранцев-водителей, которые предоставляют в Польше услуги по пассажирским перевозкам. У них есть два варианта. По первому они должны получить польские водительские права, а по второму – уволиться с работы.

Для получения польских “Прав” иностранные водители из-за пределов ЕС и ЕАСТ должны будут сдавать теоретический экзамен по вождению. Его также должны сдать те иностранцы из любой страны, которые находятся в Польше более 185 дней. Таким образом, экзамен придется сдавать и украинским водителям, которые работают в такси.

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В Польше водители пассажирского транспорта отныне должны иметь водительское удостоверение польского образца. Фото: Markusz

По подсчетам экспертов, без работы могут остаться до 30% иностранных водителей. Недостаток водителей негативно повлияет на доступность транспортных услуг в Польше: повышение стоимости проезда и увеличение времени ожидания транспортного средства неизбежно.

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Впрочем, немало украинских водителей эту неприятность преодолевает довольно простым решение – переезжает в соседние страны Евросоюза, где потребность в водителях большая и к новому кадровому пополнению относятся более лояльно.