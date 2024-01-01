Здавай на "права" або звільняйся: Польща затягує зашморг водіям-іноземцям

Поправка до Закону вводить обов’язок мати польські водійські права для всіх водіїв, котрі працюють у сфері платних пасажирських перевезень на території Польщі. Це правило також стосується водіїв з країн, що не входять до Європейського Союзу або ЄАВТ (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія та Швейцарія). Всі вони повинні будуть складати теоретичний іспит з водіння у Польщі.

Як пише портал для мігрантів, котрі живуть у Польщі, inPoland.net.pl, для отримання "прав" водіям-іноземцям потрібно створити профіль кандидата у водії та скласти теоретичний іспит з польської мови. Заздалегідь йде попередження, що найбільших труднощів у кандидатів буде через мовний бар’єр.

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Нові вимоги ускладнять роботу іноземців-водіїв, які надають у Польщі послуги з пасажирських перевезень. У них є два варіанти. За першим вони повинні отримати польські водійські права, а за другим – звільнитися з роботи.

Для отримання польських “Прав” іноземні водії з-за меж ЄС та ЄАВТ повинні будуть складати теоретичний іспит з водіння. Його також повинні скласти ті іноземці з будь-якої країни, котрі перебувають у Польщі понад 185 днів. Таким чином, іспит доведеться здавати й українським водіям, які працюють у таксі.

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У Польщі водії пасажирського транспорту відсьогодні повинні мати водійське посвідчення польського зразка. Фото: Markusz

За підрахунками експертів, без роботи можуть залишитися до 30% іноземних водіїв. Нестача водіїв негативно вплине на доступність транспортних послуг у Польщі: підвищення вартості проїзду та збільшення часу очікування транспортного засобу неминуче.

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Втім, чимало українських водіїв цю прикрість долає доволі простим рішення – переїздить у сусідні країни Євросоюзу, де потреба у водіях велика і до нового кадрового поповнення ставляться більш лояльно.