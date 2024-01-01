Чи подорожчає з понеділка вартість послуг таксі у Варшаві: думка експерта

Провідні польські ЗМІ з посиланням на аналітиків Uber повідомили, що кількість водіїв у таксі Польщі може скоротитися на 10%, а у Варшаві – на 30%. Зростання цін у столиці на таксі прогнозують удвічі.

Відомий експерт у таксомоторній тематиці Вадим Дейна, який веде на YouTube популярний канал про таксі в Польщі, переконаний, що у Варшаві близько третини водіїв може не вийти на роботу 17 червня. Це вигадка, оскільки пан Дейна є автором найбільшого в Польщі чату, на якому спілкується понад 6 000 водіїв таксі з усієї Польщі.

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Невтішні висновки, як пише Vitrina.pl, автор зробив у ході спілкування з таксистами польської столиці ти країни в цілому. Ситуація підштовхнула багатьох поспішити із заміною "прав". Не всі встигли, але водночас у таксі почали приходити водії, які вже мають польські водійські посвідчення.

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Uber та Bolt прорекламували роботу таксомоторів Польщі в більш східних країнах, тому приплив водіїв пішов звідти. Експерт вважає, що для пасажирів майбутній понеділок, 17 червня, нічим не відрізнятиметься за попередні понеділки. Великі таксопарки не допустить відтоку водіїв. Їм потрібно погашати платежі за лізинг за свої автомобілі, простоювати не можна, тому вони заздалегідь подбали заміну прав своїм водіям та пошук додаткових кадрів.

Вадим Дейна: зростання цін на таксі удвічі, принаймні у Варшаві, не буде, хоча короткочасний стрибок тарифів слід очікувати. Фото: Arkadiusz Ziolek, East News

Експерт вважає, що BOLT та UBER не допустять підвищення цін удвічі, оскільки вони мають можливості контролювати ціни. В іншому випадку клієнти перейдуть на інші сервіси таксі, такі як Itaxi, Greencab та подібні до них. У цих сервісах або одразу беруть на роботу лише з польськими правами, або не беруть іноземних водіїв взагалі, там загроза відтоку кадрів не загрожує.

До того ж всередині агрегаторів BOLT та UBER вже рідко зустрічаються підвищені коефіцієнти, а це означає, що в системі є велика кількість водіїв щодо замовлень, тобто є "запас міцності". Саме на цій підставі малоймовірне підвищення ціни відбудеться, але сплеск буде короткостроковим.

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Польща переводить водіїв таксі на місцеві водійські посвідчення для підвищення безпеку перевезень. По-перше, на польські права водія поліція зможе нараховувати штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. По-друге, серед іноземних водіїв є відсоток тих, хто їздить за підробленим документом чужої країни, що не завжди вдається з'ясувати поліцейському під час пересічної перевірки.

Мотив у нового закону добрий і його плюси зрозумілі, зазначає Вадим Дейна. Однак потужний приплив водіїв із більш східних країн, яким зараз без проблем і затримок допомагають замінити посвідчення, може призвести до зворотного ефекту. На відміну від українських чи білоруських водіїв, багато з тих новачків гірше водять автомобілі, погано комунікують через незнання польської, російської та української мов.

На цій підставі експерт робить висновок, що відчутних плюсів від нового закону не буде.