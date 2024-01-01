Подорожает ли с понедельника стоимость услуг такси в Варшаве: мнение эксперта

Ведущие польские СМИ со ссылкой на аналитиков Uber сообщили, что количество водителей в такси Польши может сократиться на 10%, а в Варшаве – на 30%. Рост цен в столице на такси прогнозируют вдвое.

Известный эксперт в таксомоторной тематике Вадим Дейна, который ведет на YouTube популярный канал о такси в Польше, убежден, что в Варшаве около трети водителей может не выйти на работу 17 июня. Это не выдумка, поскольку пан Дейна является автором крупнейшего в Польше чата, на котором общается более 6 000 водителей такси со всей Польши, главным образом украинцы и белорусы, а он продолжает сам работать водителем такси в Варшаве.

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Неутешительные выводы, как пишет Vitrina.pl, автор сделал в ходе общения с таксистами польской столицы и страны в целом. Ситуация подтолкнула многих поспешить с заменой "прав". Не все успели, но одновременно в такси начали приходить водители, которые уже имеют польские водительские удостоверения.

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Uber и Bolt прорекламировали работу таксомоторов Польши в более восточных странах, поэтому приток водителей ушел оттуда. Эксперт считает, что для пассажиров предстоящий понедельник, 17 июня, ничем не будет отличаться от предыдущих понедельников. Крупные таксопарки не допустит оттока водителей. Им нужно погашать платежи за лизинг за свои автомобили, простаивать нельзя, поэтому они заранее позаботились замену прав своим водителям и поиск дополнительных кадров.

Вадим Дейна: рост цен на такси вдвое, по крайней мере в Варшаве, не будет, хотя кратковременный скачок тарифов следует ожидать. Фото: Arkadiusz Ziolek, East News

Эксперт считает, что BOLT и UBER не допустят повышения цен вдвое, поскольку они имеют возможности контролировать цены. В противном случае клиенты перейдут на другие сервисы такси, такие как Itaxi, Greencab и подобные им. В этих сервисах или сразу берут на работу только с польскими правами, или не берут иностранных водителей вообще, там угроза оттока кадров не грозит.

К тому же внутри агрегаторов BOLT и UBER уже редко встречаются повышенные коэффициенты, а это означает, что в системе есть большое количество водителей по заказам, то есть "запас прочности". Именно на этом основании маловероятно повышение цены состоится, но всплеск будет краткосрочным.

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Польша переводит водителей такси на местные водительские удостоверения для повышения безопасности перевозок. Во-первых, на польские права водителя полиция сможет начислять штрафные баллы за нарушение правил дорожного движения. Во-вторых, среди иностранных водителей есть процент тех, кто ездит по поддельному документу чужой страны, что не всегда удается выяснить полицейскому во время рядовой проверки.

Мотив у нового закона хороший и его плюсы понятны, отмечает Вадим Дейна. Однако мощный приток водителей из более восточных стран, которым сейчас без проблем и задержек помогают заменить удостоверение, может привести к обратному эффекту. В отличие от украинских или белорусских водителей, многие из тех новичков хуже водят автомобили, плохо интегрируются из-за незнания польского, русского и украинского языков.

На этом основании эксперт делает вывод, что ощутимых плюсов от нового закона не будет.