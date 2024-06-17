Ціни на таксі у польських містах злетіли вдвічі

Якщо водіям з іноземними водійськими посвідченнями та посередникам за виїзд без польських "прав" загрожують високі штрафи, то клієнтам через нововведення задля підвищення безпеки руху доводиться платити удвічі більше.

В ручному режимі управління

За повідомленням польського порталу Vitrina.pl, що посилається на експерта в сфері таксомоторних перевезень Вадима Дейни, несподівано для багатьох "агрегатори Bolt та Freenow стали відключати водіїв з іноземними водійськими правами ще в суботу та неділю".

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І хоча відбувалося це плавно, в ручному режимі, уже в минулі вихідні у Варшаві відчувався дефіцит водіїв і, як наслідок, підвищення цін для пасажирів

Наводяться й конкретні приклади. Якщо раніше вартість 3-кілометрової поїздки в середньому обходилася пасажирові у 20 злотих, то зараз, як правило, така поїздка коштує 40-50 злотих.

"Ціни не завжди такі, бувають спади, але щоб ціни тривалий час трималися на високій позначці – це рідкість. У неділю водії заробляли до 1500 злотих брутто, тобто без урахування всіх витрат. Статистики за понеділок ще немає, але у Варшаві зберігаються підвищені коефіцієнти", – зазначає Вадим Дейни.

Муніципальна поліція Варшави активізувала перевірки роботи таксі та їх водіїв. Фото: wiadomosci.onet.pl

Невже в Uber своя політика?

Пікантна ситуація виникла довкола Uber. Цілком можливо, що у цього агрегатора багато водіїв без польських прав ще продовжують працювати.

Неофіційно Uber наче розіслав своїм водіям листи про те, що ніби-то можна залишатися на лінії і з іноземними правами, але брендування Uber з автомобіля потрібно зняти. Це повідомлення експертам поки не дуже зрозуміле і є деякі сумніви в його правдивості.

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"Ситуація стала розвиватися за найнегативнішим для пасажирів сценарієм – ціни злетіли. З іншого боку, страждають власники автопарків, які залишилися без водіїв, вони зараз активно шукають нових, про що говорить сплеск кількості оголошень про здачу автомобіля в оренду. Загалом поки що висновки робити рано, ще дивимося кілька днів на тенденцію", – додав Вадим.

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Землетрус у таксомоторній сфері

Rzeczpospolita також з тривогою оцінює ситуацію. Там вийшла стаття під назвою "Компанії таксі загрожує землетрус". У ній повідомляється, що до цієї зміни на польському ринку не вистачало 150 тисяч професійних водіїв і тепер ця проблема посилиться.

На домінуючих на ринку посередницьких платформах пасажирських перевезень (Uber, Bolt або FreeNow), вже не можуть видати замовлення, якщо за кермом машин водії з іноземними "правами".

Ситуація з тарифами на таксі та статистика водіїв-іноземців на ринку таксомоторних послуг Польщі. Інфографіка: Rzeczpospolita

Rzeczpospolita посилається на прогнози TOR Economic Advisory Team, в яких йдеться про чорний сценарій, в якому окрім злету тарифів на 50% та зростання часу очікування поїздки, кожен десятий водій зникне з внутрішнього ринку пасажирських перевезень.

Таксомоторні агрегатори втратять третину водіїв

В Інституті публічних фінансів підрахували, що зміна законодавства виведе з ринку 18-28 тис. водіїв. Лише у великих компаніях від чверті до третини водіїв є іноземцями зі своїми національними посвідченнями.

Скажімо, у FreeNow приблизно 30 відсотків водіїв мають іноземні водійські права, більшість із них громадяни України, Білорусі та Грузії.

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"Розширені процедури та обмежена доступність роботи водія можуть мати економічні наслідки. Виправляти ситуацію складно, особливо тим, хто тільки прибув до Польщі: іноземець зможе подати заяву на обмін іноземного водійського посвідчення на польський документ не раніше, ніж після 185 днів перебування в Польщі", – вислови свою думку співзасновник Natviol (польської програми поселення для водіїв і кур’єрів) Лукаш Вітковський.