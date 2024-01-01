Сірий ринок таксі відродився: водії без польського посвідчення ігнорують правила

Попри вимоги нового закону про обов’язкову наявність польських посвідчень у водіїв таксі, "більш ніж кожен четвертий водій, який надає послуги через додатки агрегаторів, перевозить пасажирів без польських прав водія". Про таку статистику розповідає "Rzeczpospolita".

Поправка до Закону про транспорт мала на меті підвищити безпеку пасажирів і безпеку дорожнього руху. З понеділка, 17 червня, водії таких платформ, як Uber, Bolt або FreeNow, зобов’язані мати польські водійські права та перебувати в нашій країні щонайменше півроку. Проте не всі виконали нові вимоги. Після першого тижня дії змінених правил виявилося, що масштаби проблеми дуже великі.

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Після 17 червня почалися перевірки перевізників і виявилося, що в самій Варшаві, тобто на найбільшому ринку таксі в Польщі, масштаби порушень ПДР, Закону про водіїв транспортних засобів, Закону про автомобільний транспорт, Закон про іноземців взагалі не впали. З 65 перевірок, проведених минулого тижня, більше ніж кожен четвертий перевірений водій керував без польських прав.

Як виявилося, майже кожен десятий взагалі не мав ліцензії на перевезення таксі. У 20 відсотків водії не мали виписки з прав, у понад 10% випадків – надавали послуги без позначки «таксі». Крім того, виявлено 2 випадки, коли водій взагалі не мав права сісти за кермо, і 3 випадки, коли транспортний засіб не був зареєстрований для надання послуг таксі.

Стоянка таксі на центральному залізничному вокзалі у Варшаві. Ілюстративне фото: wyborcza.pl

На ринку таксі є ще багато порушень, хоча передбачалося, що зміни до Закону про транспорт зроблять його безпечнішим. Запровадження вимоги щодо наявності польських водійських прав означало, що за одну ніч, наприклад, Bolt припинив 26% своїх замовлень водіям, а FreeNow – 15%. Найбільший автопарк-партнер транспортних компаній Eternis також визнав, що в результаті поправки кілька відсотків іноземних таксистів, які вчасно не виконали ці вимоги, "випарувалися".

Uber, навпаки, працює "старим" шляхом – він заблокував доступ до платформи лише новим колегам. Чинні водії, хоч і не мають польського документа або перебувають у нашій країні менше пів року, продовжують надавати послуги. Це розлютило: конкуренти наголошують, що Uber захопив частину ринку за один день.

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Компанії, які дотримувалися правил, не могли задовольнити попит, вони не могли конкурувати з Uber за ціною. В американській компанії стверджують, що не порушують закон. І посилаються на чинне законодавство, в якому знайшли вигідне собі рішення.

"Ми вважаємо, що наше розуміння регламенту повністю збігається з тлумаченням Генеральної інспекції автомобільного транспорту. З 17 червня ми заборонили всім новим водіям без польських водійських прав приєднуватися до платформи. Водночас згідно з правилами, які вводять зобов’язання щодо польських водійських прав, ми почали перевіряти водіїв, з якими співпрацювали, ще до того, як нові правила набули чинності", – пояснює речниця Uber Івона Крук.

А ось Головна автомобільна транспортна інспекція не поділяє таке трактування законодавчих норм юристами Uber. Ілюстративне фото uber.com

Теперішні водії Uber мають продовжувати їздити без польських документів ще три місяці. За словами Крук, зміни в законодавстві вже викликали хвилю виїздів. За її словами, відтоді, як правила набули чинності, "майже двоє з десяти водіїв залишили платформу Uber. Ми очікуємо, що ця кількість буде збільшуватися з кожним тижнем перевірки".