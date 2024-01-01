Задля роботи в Польщі водії вдаються до різноманітних хитрощів: яких саме

Головна мета таких заходів в запобіганні можливих зловживань з боку іноземних водіїв. Статистика не на користь гостей країни. Про це повідомляє Бещадський відділ прикордонної служби РП.

Тільки у першій половині 2024 року прикордонники встановили, що у 67 випадках на момент подачі заяви до відомства іноземці нелегально перебували або працювали на території Польщі. Для порівняння: торік у першому півріччі прикордонники БіОСГ виявили лише 17 випадків незаконного в’їзду та перебування іноземців на етапі подачі документів до Управління.

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Найрезультативнішу низку порушень видав громадянин України. Він продемонстрував цілий букет правопорушень. З’ясувалося, що наш земляк претендував на легальне проживання та роботу водієм. Однак перевірка показала, що він раніше був двічі засуджений за керування транспортними засобами в стані алкогольного сп’яніння.

Окрім того, він змінив паспорт, в’їхав з ними до Шенгенської зони та отримав інші документи, що дають право на роботу водієм.

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За матеріалами розслідування зроблено висновок, що перебування іноземця становить загрозу громадській безпеці та порядку. Офіцери винесли постанову про депортацію та заборонили йому в'їзд до країн Шенгенської угоди на 8 років.

Інший патруль прикордонників із застави Жешув-Ясьонка вибрав для перевірки Renault на польських номерах. За кермом транспортного засобу перебував 29-річний громадянин Грузії, який під час перевірки документів пред’явив українське посвідчення водія, що викликало сумніви в його оригінальності.

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Підозри підтвердила експертиза на спеціалізованому обладнанні. Зрештою, іноземець зізнався у використанні фальшивого документа. Водійські права вилучили, а водія оштрафували на 3000 злотих (31,09 тис. грн).

Того ж дня з підробленим болгарським паспортом був затриманий співробітниками на прикордонному переході в Медиці 32-річний громадянин України. Він намагався за цим документом виїхати з Польщі.

У пред’явленому паспорті офіцери виявили втручання, яке полягає у зміні сторінки персоналізації. Під час пояснень чоловік пояснив, що купив його в Іспанії за 1500 євро. Йому інкримінували використання підробленого документа. За цей вчинок він отримав 6 місяців позбавлення волі з відстрочкою на 2 роки.

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А 18 серпня на в’їзд до Польщі в Корчову до прикордонного контролю звернувся громадянин України, який керував автомобілем Toyota. Він представив для огляду свідоцтво про реєстрацію, в автентичності якого відразу ж виникли сумніви.

Як з’ясувалося, техпаспорт був підроблений, його вилучили та повернули чоловіка в Україну. За даним фактом правоохоронці проводять подальші дії.