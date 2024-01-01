Українського водія в Польщі "спалили" за магніт на тахографі

У четвер, 5 вересня, патрульні відділу Кендзежин-Козле Інспекції автомобільного транспорту Ополя на пункті пропуску в Reńska Wieś зупинили та перевірили сідельний тягач, який належить перевізнику з України. Магістральний тягач йшов із завантаженим напівпричепом зі Словаччини до Королівства Нідерландів.

Перевірка Mercedes-Benz Actros MP2 на перетині національних доріг № 38, 40 і 45 була рядовою, можна сказати буденною. Однак, як повідомляє Воєводська інспекція дорожнього транспорту в Ополе, особливу увагу інспекторів привернули записи в тахографі.

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Подальша перевірка пред’явлених документів та аналіз робочого часу водія проводились на підставі наданих водієм табелів обліку, аналіз яких викликав підозри в інспекторів. Зареєстровані на диску дані були настільки підозрілими, що згодом сам водій зізнався про втручання в роботу пристрою.



Водій імітував відпочинок за допомогою "магніту". Фото: Воєводська інспекція в Ополе

Для зміни показників він просто приклав магніт до пульсатора і тим самим загальмував запис. В такий спосіб він порушив роботу приладу, щоб його відпочинок зафіксували в талоні під час руху.

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На перший погляд, тут два очевидних порушення, з яких одне стосується перевезення вантажу внутрішніми маршрутами ЄС без ймовірного спеціального дозволу, а друге – втручання в роботу тахографа. Про позбавлення шофера водійських прав не повідомляється.

Інспектори порушили адміністративне провадження тільки щодо маніпуляції з приладом фіксації робочого часу. За цим приписом компанія-перевізник може отримати штраф у розмірі 10 000 злотих, що в конвертації становить 106,4 тис. грн. Водія відразу оштрафували на 2000 злотих (21,2 тис. грн).

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У повідомленні не йдеться про плату за перевезення без відповідного дозволу, що може свідчити про те, що українська транспортна компанія мала право на цей словацько-голландський каботаж.