Украинского водителя в Польше "сожгли" за магнит на тахографе

В четверг, 5 сентября, патрульные отдела Кендзежин-Козле Инспекции автомобильного транспорта Ополя на пункте пропуска в Reńska Wieś остановили и проверили седельный тягач, принадлежащий перевозчику из Украины. Магистральный тягач шел с загруженным полуприцепом из Словакии в Королевство Нидерландов.

Проверка Mercedes-Benz Actros MP2 на пересечении национальных дорог № 38, 40 и 45 была рядовой, можно сказать обыденной. Однако, как сообщает Воеводская инспекция дорожного транспорта в Ополе, особое внимание инспекторов привлекли записи в тахографе.

Читайте также Украинского перевозчика поймали в Польше за серьезное нарушение: какой штраф

Дальнейшая проверка предъявленных документов и анализ рабочего времени водителя проводились на основании предоставленных водителем табелей учета, анализ которых вызвал подозрения у инспекторов. Зарегистрированные на диске данные были настолько подозрительными, что впоследствии сам водитель признался о вмешательстве в работу устройства.



Водитель имитировал отдых с помощью "магнита". Фото: Воеводская инспекция в Ополе

Для изменения показателей он просто приложил магнит к пульсатору и тем самым затормозил запись. Таким образом он нарушил работу прибора, чтобы его отдых зафиксировали в талоне во время движения.

Читайте также Польские инспекторы получают премии за штрафование иностранных перевозчиков: скандальное разоблачение

На первый взгляд, здесь два предполагаемых нарушения, из которых одно касается перевозки груза по внутренним маршрутам ЕС без вероятного специального разрешения, а второе – вмешательство в работу тахографа. О лишении шофера водительских прав не сообщается.

Инспекторы возбудили административное производство только относительно манипуляции с прибором фиксации рабочего времени. По этому предписанию компания-перевозчик может получить штраф в размере 10 000 злотых, что в конвертации составляет 106,4 тыс. грн. Водителя сразу оштрафовали на 2000 злотых (21,2 тыс. грн).

Читайте также Украинские водители могут массово покинуть Польшу: названы две причины

В сообщении не говорится о плате за перевозку без соответствующего разрешения, что может свидетельствовать о том, что украинская транспортная компания имела право на этот словацко-голландский каботаж.