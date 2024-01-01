В Польщі встановлять нові камери контролю швидкості

Очікується, що окрім традиційних "камер швидкості", буде використовуватися і німецька технологія. Має суттєво покращитися уся система мобільного контролю руху. Так звана технологія CANARD розширюється на 128 одиниць, включаючи знані з Німеччини прилади, що оснащені лазерною технологією для вимірювання швидкості.

Як повідомляє Verkehrs Rundschau, зі згаданих 128 нових пристроїв 43 зможуть здійснювати перевірку ділянок. Решта приладів буде звичайними "камерами швидкості" або спеціалізованими на світлофорах і переїздах. Хоча й стандартні радари вже мають багато функцій – наприклад, одночасне виявлення порушень на кількох смугах руху.

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Таким чином, Генеральна інспекція автомобільного транспорту (GITD) за отримані відповідні кошти з державного бюджету розширить уже існуючий парку CANARD із 600 одиниць. Звісно, найцікавішим нововведенням стануть лазерні прилади з Німеччини під назвою "Poliscan FM1".

Ці прилади контролю та моніторингу працюють за лазерною технологією і можуть використовуватися мобільно практично в будь-якому місці. При потребі вони здатні працювати до 10 днів без необхідності підзарядки акумуляторів.

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Класичні вимірювання швидкості поліцейськими не скасовуються. У Польщі традиційно перевірки швидкості проводилися здебільшого поліцейськими на узбіччях. Прилади на транспорті також лишаються, вони перевірятимуть виконання швидкісних обмежень під час руху.