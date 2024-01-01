В Польше установят новые камеры контроля скорости

Ожидается, что кроме традиционных “камер скорости”, будет использоваться и немецкая технология. Должна существенно улучшиться вся система мобильного контроля движения. Так называемая технология CANARD расширяется на 128 единиц, включая известные из Германии приборы, оснащенные лазерной технологией для измерения скорости.

Как сообщает Verkehrs Rundschau, из упомянутых 128 новых устройств 43 смогут осуществлять проверку участков. Остальные приборы будут обычными "камерами скорости" или специализированными на светофорах и переездах. Хотя и стандартные радары уже имеют много функций – например, одновременное выявление нарушений на нескольких полосах движения.

Читайте также Польские мошенники подменили "письма счастья" своими сообщениями

Таким образом, Генеральная инспекция автомобильного транспорта (GITD) за полученные соответствующие средства из государственного бюджета расширит уже существующий парк CANARD с 600 единиц. Конечно, самым интересным нововведением станут лазерные приборы из Германии под названием "Poliscan FM1".

Эти приборы контроля и мониторинга работают по лазерной технологии и могут использоваться мобильно практически в любом месте. При необходимости они способны работать до 10 дней без необходимости подзарядки аккумуляторов.

Читайте также Польские перевозчики планируют массовые сокращения водителей

Классические измерения скорости полицейскими не отменяются. В Польше традиционно проверки скорости проводились в основном полицейскими на обочинах. Приборы на транспорте также остаются, они будут проверять выполнение скоростных ограничений во время движения.