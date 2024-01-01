Позбавлення прав водія назавжди: Польща готує радикальні зміни

Довічне позбавлення прав буде застосовуватися до тих водіїв, котрі позбавлені прав водія, але сіли за кермо й керують транспортним засобом. За таке порушення вони будуть назавжди позбавлені права керування.

Також озвучено намір про посилення покарань за перевищення швидкості на 50 км/год поза населеними пунктами та за водіння у стані алкогольного сп'яніння. Про такі новації в ПДР пише vitrina.pl з посиланням на міністра.

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Все це лише в планах, але розробка нововведень вже активно ведеться і міністр анонсував проєкти внесення змін в ПДР Польщі. Це стане лише частиною великої реформи, спрямованої на підвищення безпеки на польських дорогах та скорочення кількості аварій й смертельних випадків.

Основні заплановані зміни:

Позбавлення прав водія назавжди – найрадикальніша зміна стосується водіїв, які продовжують водити, попри позбавлення прав.

Зараз, якщо позбавленого прав водія помічають за кермом, термін позбавлення його прав водія продовжується на півроку. Лише при повторній такій зупинці може бути винесено рішення про позбавлення прав водія назавжди. Незабаром цей захід буде посилено.

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Посилення покарань за перевищення швидкості – планується введення більш суворих покарань за перевищення швидкості на 50 км/год поза населеними пунктами, особливо на односмугових дорогах з двостороннім рухом.

Посилення покарань за водіння в стані алкогольного сп'яніння – буде введено принцип «нульової терпимості» для молодих водіїв, які протягом перших двох років після отримання прав не зможуть керувати транспортним засобом навіть після мінімального вживання алкоголю.

Міністр наголосив, що нульова терпимість до алкоголю застосовуватиметься незалежно від віку водія.

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Скасування можливості анулювання штрафних балів – для найсерйозніших порушень, таких як керування у нетверезому стані, буде введено правило, згідно з яким штрафні бали не зможуть бути видалені з реєстру.

"Дорожнє вбивство" – ведеться робота над запровадженням нової категорії злочинів під терміном "дорожнє вбивство".

Водій, який у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння призведе до смерті іншого учасника дорожнього руху, вважатиметься вбивцею, що супроводжуватиметься суворішими покараннями.

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Зниження віку для отримання прав водія – нововведенням стане також можливість отримання прав водія з 17 років.

Міністр пояснює цю зміну прагненням дати молодим людям можливість раніше набувати гарних навичок водіння, що, на його думку, позитивно позначиться на безпеці дорожнього руху.