Это новые для Украины автобусы, оснащенные по европейским стандартам. Некоторые из них оборудованы лифтами для маломобильных детей.

В рамках начатого в прошлом году проекта "Школьные автобусы для Украины" пришла очередная партия пассажирских машин от разных европейских сообществ. Только на средства Еврокомиссии за полтора года закуплено 100 автобусов общей стоимостью примерно 14 миллионов евро.

Государственные и частные организации в странах ЕС предоставили еще 271 школьный автобус через механизм гражданской защиты ЕС, действующий под патронатом Европейской комиссии. Таким образом, украинские школы за это время получили 371 автобус для перевозки учащихся.

Автобусы из нынешней партии распределены по наиболее пострадавшим от российской агрессии общинам из шести областей – Киевской, Сумской, Николаевской, Днепропетровской, Львовской и Черниговской.

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Передача автобусов громадам. Фото: Минобразования Украины

В этот раз пришли автобусы Thesi, производимые на шасси Iveco Daily польским заводом MMI-Bus. В Украине школьных автобусов упомянутого производителя мало, хотя фургонов и грузовиков на шасси Daily хватает и они пользуются спросом у украинских перевозчиков.

Thesi школьного исполнения оснащен 3,0-литровым турбодизелем мощностью 180 л. Салон рассчитан на 35 мест (34+1). Каждое кресло в салоне имеет ортопедическую спинку, ремни безопасности и отсеки для портфелей и сумок.

Часть пассажирских машин пришла в спецверсии – с лифтовым подъемником для детей на инвалидных колясках. Благодаря специализированному лифту, пандусу и системе фиксации таких колясок в салоне дети с ограниченными физическими возможностями быстро адаптируются в среде ровесников.