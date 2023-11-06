Це нові для України автобуси, які оснащені за європейськими стандартами. Деякі з них обладані ліфтами для маломобільних діток.

В рамках проєкту "Шкільні автобуси для України", що був започаткований торік, прийшла чергова партія пасажирських машин від різних європейських спільнот. Тільки на кошти Єврокомісії за півтора року закуплено 100 автобусів загальною вартістю приблизно 14 мільйонів євро.

Державні й приватні організації в країнах ЄС надали ще 271 шкільний автобус через механізм цивільного захисту ЄС, який діє під патронатом Європейської комісії. Таким чином, українські школи отримали 371 автобус для перевезення учнів.

Автобуси з нинішньої партії розподілено по найбільш постраждалих від російської агресії громадах із шести областей – Київської, Сумської, Миколаївської, Дніпропетровської, Львівської та Чернігівської.

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Церемоніал передачі автобусів громадам. Фото: Міносвіти України

Цього разу прийшли автобуси Thesi, які виготовляються на шасі Iveco Daily польським заводом MMI-Bus. В Україні шкільних автобусів згаданого виробника обмаль, хоча фургонів та вантажівок на шасі Daily вистачає і вони мають попит в українських перевізників.

Thesi шкільного виконання оснащений 3,0-літровим турбодизелем потужністю 180 к. с. Салон розрахований на 35 місць (34+1). Кожне крісло в салоні має ортопедичну спинку, ремні безпеки й відсіки для портфелів та сумок.

Частина пасажирських машин прийшла у спецверсії – з ліфтовим підіймачем для дітей на інвалідних візочках. Завдяки спеціалізованому ліфту, пандусу та системи фіксації таких колясок у салоні діти з обмеженими фізичними можливостями швидко адаптуються в середовищі ровесників.