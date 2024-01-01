У Польщі планують дозволити вантажівки довжиною до 25,25 метра

Польська палата експедиції та логістики (PISiL) розіслала галузевим ЗМІ повідомлення про те, що Департамент автомобільного транспорту Міністерства інфраструктури Польщі розпочав роботу з умовного допуску до руху автопоїздів поїздів довжиною 25,25 метра.

Поки йдуть чисто документальні напрацювання. Процедура запровадження довгомірів, як пише 40ton.net, на етапі підготовки концепції пілотної програми. Експерти визначаються в планах, вимогах та можливостях дорожньої мережі.

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Взято за зразок німецьку модель системи довгомірів, але з деякими власними корективами. Міністерство хотіло б зберегти цілком стандартну 40-тонну норму для 25-метрових автопоїздів.

Це вказує на те, що варто очікувати корисне навантаження близько 20 тонн для всієї транспортної системи, тобто довгі вантажівки планують для транспортування лише дуже легких вантажів.

Згадана вище організація PISiL вже виступила проти такого низького порогу щодо загальної ваги. Такий норматив вже названо спеціалістами "антипродуктивним, антиефективним та антиекологічним".

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Натомість краще було б взяти приклад з Чеської Республіки, де будуть возити 48 тонн. Це забезпечило б прийнятне корисне навантаження, а при використанні восьмивісної конфігурації призвело б до мінімального впливу на дороги, із середнім навантаженням на вісь лише 6 тонн, що значно нижче допустимого стандарту.

Окрім того, PISiL вказує про необхідність уточнення кількох додаткових вимог. Це включатиме, серед іншого, запровадження додаткового навчання для водіїв з довшими наборами та визначення доріг, що дозволяють використовувати такі конфігурації. Там слід розглянути різні нормативні допуски.

Мова йде про автомагістралі та швидкісні дороги, з можливістю відхилення на маршрут нижчої категорії максимум на 10 кілометрів. В межах цих 10 кілометрів довшим вантажівкам буде заборонено перетинати залізничні переїзди, для них буде діяти обмеження швидкості до 60 км/год, а іншим учасникам дорожнього руху буде заборонено їх обганяти.

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Однак щодо цього остаточно ще невідомо, нормативна база розробляється. Німецька модель все ще в силі, оскільки там з 2017 року законодавчо дозволені автопоїзди довжиною до 25,25 метрів з вантажністю за 40 тон, а не 40, як цього хоче транспортне відомство Польщі.

Нагадаємо, довгоміри з довжиною 25,25 м нині офіційно дозволені в Данії, Швеції, Норвегії, Фінляндії, Німеччині, Нідерландах, Бельгії, Ірландії, Іспанії, Португалії, Чехії та Словаччині.