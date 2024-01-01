Де їздять 60-метрові автопоїзди з шістьма причепами

Спочатку світовий лідер лісозаготівлі та перероблювання деревини транспортував деревину тягачами з шістьма причепами в сумарній ваговій конфігурації 200 тонн. Тоді використовувалися Volvo FMX 540 6×4 і двовісні напівпричепи зі здвоєними шинами.

Промайнуло п’ять років і тепер транспортний підрозділ перейшов на нове покоління автопоїздів. Про це йдеться на сторінці volvogroup.com та інших спеціалізованих транспортних ресурсах.

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На маршрути вийшли нові тягачі Volvo FMX 540 6×6 з усіма ведучими мостами, а також напівпричепи, оснащені тривісними візками. Цей автопоїзд отримав покращену передню ведучу вісь, ефективнішу гальмівну систему та додаткові опори. Завдяки таким та іншим новаціям вантажність автопоїзда зросла на 25 відсотків, з 200 до 250 тонн. Зовнішній габарит став довшим на 60 см і досяг 60 метрів.

Фото: volvogroup

Така результативність вилилась в поступову заміну старого рухомого складу. Тепер з гаражів різних підрозділів Suzano щоранку виходить на лісові маршрути 14 тягачів Volvo FMX 540 у конфігурації 6×6. До кожної машини закуплено по шість нових причепів з тривісними візками.

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Нові автопоїзди обслуговують маршрути між пунктами лісозаготівлі та пунктами обробки. Фахівці пояснюють порівняно невеликий потенціал 540 к.с. для 250-тонного автопоїзда запровадженими інноваціями в трансмісії, без чого таку масу Volvo не зрушила б навіть з місця.

Розробники не приховують, що секрет криється у відповідних передавальних числах для ведучих мостів на кінцевих редукторах та в автоматизованих коробках передач I-Shift у версії "Super Reducida". Цей агрегат має південноамериканську версію з повзучими передачами, він здатний переміщати до 325 тонн.

Фото: volvogroup

"FMX 6×6 демонструє вершину технічних характеристик і пропонує рішення для професійних операцій. Ми завжди матимемо найкращий варіант двигуна, коробки передач, моста, шасі та кабіни для створення ідеальної конфігурації. Завдяки FMX Volvo досягає продуктивності та ефективності, яких ніколи раніше не досягало в різних бездоріжжях", – пояснює менеджер з продажу Volvo do Brasil Джесеніель Валеріо.

Описуючи такі новації, у Volvo уточнили, що 60-метровий автопоїзд 250-тонної вантажності ходить по закритих технологічних лісових дорогах. Допуск на дороги загального користування він не отримав.

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Попри таку позицію дорожніх служб, компанія Suzano у своєму парку з 47 автопоїздів Volvo FMX Hexatrem вже має 14 одиниць у версії позашляхових 250-тонних Hexatrem. Вже заявлено, що кількість 60-метрових 250-тонників компанія планує збільшити, оскільки лісові дороги витримають і не такі навантаження, а всі вигини шляху зроблені з урахуванням зміщення причепів до центру поворотів.