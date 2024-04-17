Скандинавські країни стали піонером європейського ринку вантажних перевезень автопоїздами завдовжки у 34,5 метра, що практично на 9 метрів більше відносно транспортних систем в цілому по Європі.

Започаткувала цей сегмент перевезень п’ять років тому Фінляндія. Її досвід вивчила і торік запозичила Швеція. Там з 1 грудня 2023 року такі довгоміри уже узаконені. Попередні тестові рейси показали гарні результати зростання обсягів перевезень за один рейс.

Попри збільшену вантажність, вагові норми на вісь не порушено, агресивного впливу на дорожнє полотно не зафіксовано. В такому режимі перевезень викиди двигуна виявилися значно меншими, ніж це було б при використанні двох магістральних тягачів з причепами. Тепер уже в інших країнах вивчається шведський досвід.

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Приглядаються до такої технології в Нідерландах. На початку нинішнього року курс на використання довжелезних автопоїздів у тестовому режимі руху взяла Данія. В експериментальному режимі перевезень першою ввела в експлуатацію свій перший автопотяг із подвійним причепом компанія HCS Transport & Spedition.

Вантажні та пасажирські фургони з шинами Continental ContiVan Conact 200 матимуть мінімальний гальмівний шлях в будь-яку погоду. При цьому навіть при великому навантаженні фургона шина витримує усі задані характеристики. Рекламна інформація

Перевізник працює у тестовому режимі на ділянці дороги між Орхусом та Хейє-Тааструпом, возить як свої причепи з вантажем, так і замовників. Саме тому на бортах можна побачити різні фірмові логотипи та написи. Тестові рейси так званими автопоїздами Duo2 довжиною 34 метри там також дали гарні результати. Очікується, що під кінець 2024 року рух вантажних автопотягів такої габаритної конфігурації буде дозволено по всій Данії.

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Ще не так давно автопоїзд Scania R500 Highline довжиною 25,25 метра і загальною масою під 60 тонн обслуговував рейси між Фінляндією та Швецією. Тоді машина ходила лише з одним причепом. Коли ж на дорогу дозволили виводити транспортні засоби довжиною 34,5 метра і повною масою 74 тонни, то всередину поставили додатковий тяговий напівпричіп, збільшивши транспортну спроможність ще десь в межах 9 метрів.

В новому габаритному розмірі автопотяг гарно вписується в повороти, без проблем проходить кругові перехрестя. При цьому безпека дорожнього руху у автопоїздів на такому ж рівні, що й у звичайних фур.

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Звісно, гальмівний шлях стає трохи довшим. Саме тому такі транспортні засоби помічаються спеціальними знаками з великим чорними буквами LONG на жовтому фоні у червоній рамці. Їх видно здалеку і це діє як попередження для інших учасників руху про автопоїзд великої довжини.

Фото: HCS Transport & Spedition