Цей дивовижний транспортний альянс патрульні зупинили в Англії: три вантажівки DAF одна на одній та ще й зверху Toyota Hilux на дорозі загального користування сприймалися дещо загрозливо.

Попри п’ятиметрову висоту цього багатошарового транспортного засобу, габаритна висота дозволену позначку не перейшла. Адже висота вантажівки, її вантажу чи надбудови не повинні перевищувати 5,03 метра – це висота шляхопроводів.

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В цьому випадку магістральний тягач з чотириярусним напівпричепом йшов по автомагістралі без порушень. До ймовірної висоти шляхопроводів був ще 3-сантиметровий запас. Для цього на вантажівці третього ярусу довелося зняти колеса, вона "сиділа" на ступицях.

Патрульні поліції Дербіширу все-таки занепокоїлися: від такого поєднання транспортний засіб з вантажем дуже нестійкий на поворотах. Це мотивувало їх вивести тягач з багатошаровим вантажем за межі дороги й розпочати перевірку.

В ході розслідування, як пише Derbyshire RPU Bikers, в тягачі та причепі знайшли технічні несправності, а причіп виявився без техогляду. Термін допуску напівпричепа минув три місяці тому й експлуатувався незаконно.

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Британська транспортна інспекція DVSA, що прибула за викликом поліції, заборонила подальший рух вантажівки та відкрила адміністративне провадження щодо власника тягача. Однак про заходи впливу чи розмір штрафу не повідомляється.