Этот удивительный транспортный альянс патрульные остановили в Англии: три грузовика DAF друг на друге да еще и сверху Toyota Hilux на дороге общего пользования воспринимались несколько угрожающе.

Несмотря на пятиметровую высоту этого многослойного транспортного средства, габаритная высота разрешенную отметку не перешла. Ведь высота грузовика, его груза или надстройки не должны превышать 5,03 метра – это высота путепроводов.

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В данном случае магистральный тягач с четырехъярусным полуприцепом шел по автомагистрали без нарушений. До вероятной высоты путепроводов был еще 3-сантиметровый запас. Для этого на грузовике третьего яруса пришлось снять колеса, он "сидел" на ступицах.

Патрульные полиции Дербишира все-таки забеспокоились: от такого сочетания транспортное средство с грузом очень неустойчиво на поворотах. Это мотивировало их вывести тягач с многослойным грузом за пределы дороги и начать проверку.

В ходе расследования, как пишет Derbyshire RPU Bikers, в тягаче и прицепе нашли технические неисправности, а прицеп оказался без техосмотра. Срок допуска полуприцепа истек три месяца назад и эксплуатировался незаконно.

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Британская транспортная инспекция DVSA, прибывшая по вызову полиции, запретила дальнейшее движение грузовика и открыла административное производство в отношении владельца тягача. Однако о мерах воздействия или размере штрафа не сообщается.