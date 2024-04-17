Скандинавские страны стали пионером европейского рынка грузовых перевозок автопоездами длиной в 34,5 метра, что практически на 9 метров больше относительно транспортных систем в целом по Европе.

Начала этот сегмент перевозок пять лет назад Финляндия. Ее опыт изучила и в прошлом году позаимствовала Швеция. Там с 1 декабря 2023 года такие длинномеры уже узаконены. Предыдущие тестовые рейсы показали хорошие результаты роста объемов перевозок за один рейс.

Несмотря на увеличенную грузоподъемность, весовые нормы на ось не нарушены, агрессивного воздействия на дорожное полотно не зафиксировано. В таком режиме перевозок выбросы двигателя оказались значительно меньше, чем это было бы при использовании двух магистральных тягачей с прицепами. Теперь уже в других странах изучается опыт Швеции.

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Присматриваются к такой технологии в Нидерландах. А в начале нынешнего года курс на использование длинномерных автопоездов в тестовом режиме движения взяла Дания. В экспериментальном режиме перевозок первой ввела в эксплуатацию свой первый автопоезд с двойным прицепом компания HCS Transport & Spedition.

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Перевозчик работает в тестовом режиме на участке дороги между Орхусом и Хейе-Тааструпом, возит как свои прицепы с грузом, так и заказчиков. Именно поэтому на бортах можно увидеть различные фирменные логотипы и надписи. Тестовые рейсы так называемыми автопоездами Duo2 длиной 34 метра там также дали хорошие результаты. Ожидается, что к концу 2024 года движение грузовых автопоездов такой габаритной конфигурации будет разрешено по всей Дании.

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Еще не так давно автопоезд Scania R500 Highline длиной 25,25 метра и общей массой под 60 тонн обслуживал рейсы между Финляндией и Швецией. Тогда машина ходила только с одним прицепом. Когда же на дорогу позволили выводить транспортные средства длиной 34,5 метра и полной массой 74 тонны, то внутрь поставили дополнительный тяговый полуприцеп, увеличив транспортную способность еще где-то в пределах 9 метров.

В новом габаритном размере автопоезд хорошо вписывается в повороты, без проблем проходит круговые перекрестки. При этом безопасность дорожного движения у автопоездов на таком же уровне, что и у обычных фур.

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Конечно, тормозной путь становится немного длиннее. Именно поэтому такие транспортные средства помечаются специальными знаками с большими черными буквами LONG на желтом фоне в красной рамке. Их видно издалека и это действует как предупреждение для других участников движения об автопоезде большой длины.

Фото: HCS Transport & Spedition