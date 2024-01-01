Где ездят 60-метровые автопоезда с шестью прицепами

Изначально мировой лидер лесозаготовки и переработки древесины транспортировал древесину тягачами с шестью прицепами в суммарной весовой конфигурации 200 тонн. Тогда использовались Volvo FMX 540 6×4 и двухосные полуприцепы со сдвоенными шинами.

Прошло пять лет и теперь транспортное подразделение перешло на новое поколение автопоездов. Об этом говорится на странице volvogroup.com и других специализированных транспортных ресурсах.

Читайте также 35-метровые автопоезда с двумя прицепами становятся привычными в Европе

На маршруты вышли новые тягачи Volvo FMX 540 6×6 со всеми ведущими мостами, а также полуприцепы, оснащенные трехосными тележками. Этот автопоезд получил улучшенную переднюю ведущую ось, эффективную тормозную систему и дополнительные опоры. Благодаря таким и другим новациям грузоподъемность автопоезда выросла на 25 процентов, с 200 до 250 тонн. Внешний габарит стал длиннее на 60 см и достиг 60 метров.

Фото: volvogroup

Такая результативность вылилась в постепенную замену старого подвижного состава. Теперь из гаражей различных подразделений Suzano каждое утро выходит на лесные маршруты 14 тягачей Volvo FMX 540 в конфигурации 6×6. К каждой машине закуплено по шесть новых прицепов с трехосными тележками.

Читайте также Где в Европе ходят самые длинные автопоезда с бензином и соляркой

Новые автопоезда обслуживают маршруты между пунктами лесозаготовки и пунктами обработки. Специалисты объясняют сравнительно небольшой потенциал 540 л.с. для 250-тонного автопоезда внедренными инновациями в трансмиссии, без чего такую массу Volvo не сдвинула бы даже с места.

Разработчики не скрывают, что секрет кроется в соответствующих передаточных числах для ведущих мостов на конечных редукторах и в автоматизированных коробках передач I-Shift в версии "Super Reducida". Этот агрегат имеет южноамериканскую версию с ползучими передачами, он способен перемещать до 325 тонн.

Фото: volvogroup

"FMX 6×6 демонстрирует вершину технических характеристик и предлагает решение для профессиональных операций. Мы всегда будем иметь лучший вариант двигателя, коробки передач, моста, шасси и кабины для создания идеальной конфигурации. Благодаря FMX Volvo достигает производительности и эффективности, которых никогда раньше не достигало в различных бездорожьях", – объясняет менеджер по продажам Volvo do Brasil Джесениель Валерио.

Описывая такие новации, в Volvo уточнили, что 60-метровый автопоезд 250-тонной грузоподъемности ходит по закрытым технологическим лесным дорогам. Допуск на дороги общего пользования он не получил.

Читайте также Длинномерные грузовые автопоезда не будут ездить по Европе в ближайшее время

Несмотря на такую позицию дорожных служб, компания Suzano в своем парке из 47 автопоездов Volvo FMX Hexatrem уже имеет 14 единиц в версии внедорожных 250-тонных Hexatrem. Уже заявлено, что количество 60-метровых 250-тонников компания планирует увеличить, поскольку лесные дороги выдержат и не такие нагрузки, а все изгибы пути сделаны с учетом смещения прицепов к центру поворотов.