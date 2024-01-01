Где в Европе ходят самые длинные автопоезда с бензином и соляркой

Автопоезд ходит по дорогам Финляндии в составе четырехосного тягача Volvo FH с колесной формулой 8×2, у которого три оси являются управляемыми и две – подъемными. На седельный блок перевозчик посадил полуприцеп финской компании KAR-Lehtonen. Об этом рассказывает 40ton.net.

У седельного танкерного длинномера под рамой стоит аж пять пар колес. Они также имеют подвижную конфигурацию. У полуприцепа две управляемые оси (первая и последняя) и две подъемные оси (первая и четвертая).

Читайте также На дороги Чехии выходят 26-метровые автопоезда с кузовами BDF

Весь автопоезд в длину имеет 22 метра, что по меркам скандинавских ПДД не так уж и много. Сам трейлер с бочкой имеет длину 17,5 метра.

В пустом режиме четыре колесные пары тягача и полуприцепа можно поднять – в нормативы нагрузок на ось автопоезд вписывается. Фото: Kuljetusliike La-Sa

Компания владеет таким длинномером с 2020 года. Вероятно, автоперевозчик имеет только одну такую фуру, поскольку на одном из рекламных снимков, сделанных для титульной страницы сайта и презентации автопарка, среди танкеров различных размерных групп стоит одна машина такого исполнения.

Читайте также 35-метровые автопоезда с двумя прицепами становятся привычными в Европе

Вместимость танкера 64 000 литров. Таким количеством топлива можно заправить почти 100 (99,2 ед.) магистральных тягачей Volvo FH со стандартными баками на 645 л.

Финским дорогам 22-метровые автопоезда не в диковинку, а вот танкеры такого размера – исключение. Фото: Toni Puolatie, Kuljetusliike La-Sa

В топливной цистерне создано восемь секций, в которых можно перевозить разные виды топлива – бензин, солярку. При этом установленное оборудование позволяет выгружать (сливать) оба вида горючего одновременно по разным рукавам в разные резервуары.

Читайте также Длинномерные грузовые автопоезда не будут ездить по Европе в ближайшее время

Автопоезд имеет допустимый полный вес 76 тонн. Однако ходовая база автопоезда из девяти колесных пар гарантирует нормативные показатели нагрузок на ось и дорожные службы к такому автопоезду-танкеру никаких претензий не предъявляют.