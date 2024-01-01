Длинномерные грузовые автопоезда не будут ездить по Европе в ближайшее время

Федеральная ассоциация логистики Германии BGL разочарована результатами встречи министров. Ее эксперты первыми заявили о несогласии с еврочиновниками, которые выступили против длинномерного транспорта на дорогах ЕС. Позиция министров, которые так сильно обеспокоены вероятным увеличением использования длинномерных грузовиков в ЕС, им не понятна.

Заседание Совета министров транспорта ЕС в Люксембурге "не дало начального сигнала для большей защиты климата и повышения эффективности логистики и транспортных средств в автомобильном грузовом транспорте", – заявили в Федеральной ассоциации автомобильных перевозок, логистики и утилизации (BGL).

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Сообщается, что министры транспорта ЕС не смогли согласовать позицию относительно размеров и веса грузовиков. Принятие такого решения позволило бы сделать значительный вклад в защиту климата и повышение эффективности транспортных технологий.

На самом же деле страны-члены ЕС "выразили серьезную обеспокоенность по поводу увеличения использования длинных грузовиков в ЕС и дополнительной компенсации веса за альтернативные технологии привода".

Длину автопоездов перевозчики хотят увеличить хотя бы на 10 процентов. Инфографика: Forschungs Informations System

"Не очень понятно, почему потенциал экономии выбросов CO 2 , который можно реализовать немедленно без дополнительной нагрузки на инфраструктуру, например, увеличение длины полуприцепа примерно на десять процентов, не может быть использован", – критикует позицию министров Федеральная ассоциация логистики.

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Именно поэтому BGL призывает министров транспорта ЕС "как можно скорее разработать стратегию с графиком того, как можно повысить привлекательность альтернативных приводов без потери полезной нагрузки".