Длинномерные грузовые автопоезда не будут ездить по Европе в ближайшее время

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В некоторых странах Европы длина фур уже доходит до 34,5 м, но в целом остается стандарт 25,25 м
Федеральная ассоциация логистики Германии BGL разочарована результатами встречи министров. Ее эксперты первыми заявили о несогласии с еврочиновниками, которые выступили против длинномерного транспорта на дорогах ЕС. Позиция министров, которые так сильно обеспокоены вероятным увеличением использования длинномерных грузовиков в ЕС, им не понятна.
Заседание Совета министров транспорта ЕС в Люксембурге "не дало начального сигнала для большей защиты климата и повышения эффективности логистики и транспортных средств в автомобильном грузовом транспорте", – заявили в Федеральной ассоциации автомобильных перевозок, логистики и утилизации (BGL).
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Сообщается, что министры транспорта ЕС не смогли согласовать позицию относительно размеров и веса грузовиков. Принятие такого решения позволило бы сделать значительный вклад в защиту климата и повышение эффективности транспортных технологий.
На самом же деле страны-члены ЕС "выразили серьезную обеспокоенность по поводу увеличения использования длинных грузовиков в ЕС и дополнительной компенсации веса за альтернативные технологии привода".
Длину автопоездов перевозчики хотят увеличить хотя бы на 10 процентов. Инфографика: Forschungs Informations System
"Не очень понятно, почему потенциал экономии выбросов CO2, который можно реализовать немедленно без дополнительной нагрузки на инфраструктуру, например, увеличение длины полуприцепа примерно на десять процентов, не может быть использован", – критикует позицию министров Федеральная ассоциация логистики.
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Именно поэтому BGL призывает министров транспорта ЕС "как можно скорее разработать стратегию с графиком того, как можно повысить привлекательность альтернативных приводов без потери полезной нагрузки".