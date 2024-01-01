Довжелезні вантажні автопоїзди не будуть їздити Європою найближчим часом

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В деяких країнах Європи довижина фур вже доходить до 34,5 м, але загалом лишається стандарт 25,25 м
Федеральна асоціація логістики Німеччини BGL розчарована результатами зустрічі міністрів. Її експерти першими заявили про незгоду з єврочиновниками, котрі виступили проти довгомірного транспорту на дорогах ЄС. Позиція міністрів, які так сильно стурбовані ймовірним збільшенням використання довгомірних вантажівок в ЄС, їм не зрозуміла.
Засідання Ради міністрів транспорту ЄС у Люксембурзі "не дало початкового сигналу для більшого захисту клімату та підвищення ефективності логістики та транспортних засобів у автомобільному вантажному транспорті", – заявили у Федеральній асоціації автомобільних перевезень, логістики та утилізації (BGL).
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Повідомляється, що міністри транспорту ЄС не змогли узгодити позицію щодо розмірів і ваги вантажівок. Прийняття такого рішення дозволило б зробити значний внесок у захист клімату та підвищення ефективності транспортних технологій. асоціація продовжується.
Насправді ж країни-члени ЄС "висловили серйозне занепокоєння з приводу збільшення використання довгих вантажівок в ЄС і додаткової компенсації ваги за альтернативні технології приводу".
Довжину автопоїздів перевізники хочуть збільшити хоча б на 10 відсотків. Інфографіка: Forschungs Informations System
"Не дуже зрозуміло, чому потенціал економії викидів CO2, який можна реалізувати негайно без додаткового навантаження на інфраструктуру, наприклад, збільшення довжини напівпричепа приблизно на десять відсотків, не може бути використано", – критикує позицію міністрів Федеральна асоціація логістики.
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Саме тому BGL закликає міністрів транспорту ЄС "якомога швидше розробити стратегію з графіком того, як можна підвищити привабливість альтернативних приводів без втрати корисного навантаження".