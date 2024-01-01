Довжелезні вантажні автопоїзди не будуть їздити Європою найближчим часом

Федеральна асоціація логістики Німеччини BGL розчарована результатами зустрічі міністрів. Її експерти першими заявили про незгоду з єврочиновниками, котрі виступили проти довгомірного транспорту на дорогах ЄС. Позиція міністрів, які так сильно стурбовані ймовірним збільшенням використання довгомірних вантажівок в ЄС, їм не зрозуміла.

Засідання Ради міністрів транспорту ЄС у Люксембурзі "не дало початкового сигналу для більшого захисту клімату та підвищення ефективності логістики та транспортних засобів у автомобільному вантажному транспорті", – заявили у Федеральній асоціації автомобільних перевезень, логістики та утилізації (BGL).

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Повідомляється, що міністри транспорту ЄС не змогли узгодити позицію щодо розмірів і ваги вантажівок. Прийняття такого рішення дозволило б зробити значний внесок у захист клімату та підвищення ефективності транспортних технологій. асоціація продовжується.

Насправді ж країни-члени ЄС "висловили серйозне занепокоєння з приводу збільшення використання довгих вантажівок в ЄС і додаткової компенсації ваги за альтернативні технології приводу".

Довжину автопоїздів перевізники хочуть збільшити хоча б на 10 відсотків. Інфографіка: Forschungs Informations System

"Не дуже зрозуміло, чому потенціал економії викидів CO 2 , який можна реалізувати негайно без додаткового навантаження на інфраструктуру, наприклад, збільшення довжини напівпричепа приблизно на десять відсотків, не може бути використано", – критикує позицію міністрів Федеральна асоціація логістики.

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Саме тому BGL закликає міністрів транспорту ЄС "якомога швидше розробити стратегію з графіком того, як можна підвищити привабливість альтернативних приводів без втрати корисного навантаження".