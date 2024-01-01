Де у Європі ходять найдовші автопоїзди з бензином і соляркою

Автопоїзд ходить дорогами Фінляндії у складі чотиривісного тягача Volvo FH з колісною формулою 8×2, у якого три вісі є керованими та дві – піднімними. На сідловий блок перевізник посадив напівпричіп фінської компанії KAR-Lehtonen. Про це розповідає 40ton.net.

У сідлового танкерного довгоміра під рамою стоїть аж п'ять пар коліс. Вони також мають рухливу конфігурацію. У напівпричепа дві керовані вісі (перша та остання) і дві підйомні вісі (перша та четверта).

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Весь автопоїзд у довжину має 22 метри, що за мірками скандинавських ПДР не так уже й багато. Сам трейлер з бочкою має довжину 17,5 метра.

У порожньому режимі чотири колісні пари тягача та напівпричепа можна підняти – в нормативи навантажень на вісь автопоїзд вписується. Фото: Kuljetusliike La-Sa

Компанія володіє таким довгоміром з 2020 року. Ймовірно, автоперевізник має лише одну таку фуру, оскільки на одному з рекламних знімків, зроблених для титульної сторінки сайту та презентації автопарку, з-поміж танкерів різних розмірних груп стоїть одна машина такого виконання.

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Місткість танкера 64 000 літрів. Такою кількістю палива можна заправити майже 100 (99,2 од.) магістральних тягачів Volvo FH зі стандартними баками на 645 л.

Фінським дорогам 22-метрові автопоїзди не в дивину, а ось танкери такого розміру – виняток. Фото: Toni Puolatie, Kuljetusliike La-Sa

У паливній цистерні створено вісім секцій, в яких можна перевозити різні види палива – бензин, солярку. При цьому встановлене обладнання дозволяє вивантажувати (зливати) обидва види пального одночасно по різних рукавах в різні резервуари.

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Автопоїзд має допустиму повну вагу 76 тонн. Однак ходова база автопоїзда з дев’яти колісних пар гарантує нормативні показники навантажень на вісь і дорожні служби до такого автопоїзда-танкера жодних претензій не висувають.