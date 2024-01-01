На дороги Чехії виходять 26-метрові автопоїзди з кузовами BDF

Довші та аеродинамічніші фури забезпечують додаткову гнучкість для транспортування змінних кузовів бортового, тентового, рефрижераторного BDF-виконання. Економічний розрахунок вказує на співвідношення вартості рейсу до кількості перевезеного вантажу, що має бути приблизно на 15 відсотків кращим, ніж у стандартному наборі.

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Як повідомляє kam-bus.info, це дозволяє скоротити час простоїв під час завантаження/розвантаження та збільшує вантажність одного рейсу при практично тій самій витраті пального. Не слід забувати про оплату праці водіїв та їх дефіцит, оскільки сумарно їх потреба тепер менша.

Такий вигляд мають 50-кубові за внутрішнім обсягом кузова BDF з задніми ролетними дверима. Фото: CM Transport Tachov

Зазвичай кузови BDF, що стоять на опорах в очікуванні і за якихось півгодини встановлюються на платформу автомобіля чи причіпної системи, мають довжину 7,82 метра. З таким розміром два контейнери не помістяться на одному причепі, що ускладнює формування довгих наборів фур. Однак нововведення в ПДР тепер дозволяє використовувати подовжені напівпричепи для двох кузовів BDF, загальна довжина такого набору разом з вантажівкою та візком може досягати 26 метрів.

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Чехи миттєво зреагували на новинку, розробивши двовісний напівпричіп Panav SwapBodyTrailer зі значно розширеним заднім звисом і зчепили його з двовісним візком. У першому створеному наборі "гігалайнера" використали тривісний магістральний тягач Renault Gama T, оснащеним рамою, напрямними катками та фітінговими замками для одного кузова BDF. У результаті був створений набір із трьох взаємозамінних контейнерів загальною довжиною приблизно 26 метрів.

Двовісний напівпричіп з видовженим звисом та сідловий двовісний проміжний дишловий візок Фото: CM Transport Tachov

Перший такий набір від чеського виробника причепів Panav презентувала транспортна компанія CM Transport Tachov. Він працюватиме на рейсах до Праги та Острави в рамках нічних транспортних кур'єрських відправлень.

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Представлений комплект поки є першою конфігурацією для трьох BDF, які з'явилися на чеських дорогах. Однак перевізник вже анонсував реалізацію наступних таких довгих систем – везтиме більше при тих же затратах і при у цьому не порушуватиме дорожні вагові нормативи.

Фото: CM Transport Tachov