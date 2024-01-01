На дороги Чехии выходят 26-метровые автопоезда с кузовами BDF

Более длинные и аэродинамичные фуры обеспечивают дополнительную гибкость для транспортировки сменных кузовов бортового, тентового, рефрижераторного BDF-исполнения. Экономический расчет указывает на соотношение стоимости рейса к количеству перевозимого груза, что должно быть примерно на 15 процентов лучше, чем в стандартном наборе.

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Как сообщает kam-bus.info, это позволяет сократить время простоев при загрузке/разгрузке и увеличивает грузоподъемность одного рейса при практически том же расходе топлива. Не следует забывать об оплате труда водителей и их дефиците, поскольку суммарно потребность теперь в них меньше.

Так выглядят 50-кубовые по внутреннему объему кузова BDF с задними роллетными дверями. Фото: CM Transport Tachov

Обычно кузова BDF, стоящие на опорах в ожидании и за каких-то полчаса устанавливаются на платформу автомобиля или прицепной системы, имеют длину 7,82 метра. С таким размером два контейнера не поместятся на одном прицепе, что затрудняет формирование длинных наборов фур. Однако нововведение в ПДД теперь позволяет использовать удлиненные полуприцепы для двух кузовов BDF, общая длина такого набора вместе с грузовиком и тележкой может достигать 26 метров.

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Чехи мгновенно среагировали на новинку, разработав двухосный полуприцеп Panav SwapBodyTrailer со значительно расширенным задним свесом и сцепили его с двухосной тележкой. В первом созданном наборе "гигалайнера" использовали трехосный магистральный Renault Gama T, оснащенным рамой, направляющими катками и фитинговыми замками для одного кузова BDF. В результате был создан набор из трех взаимозаменяемых контейнеров общей длиной примерно 26 метров.

Двухосный полуприцеп с удлиненным свесом и седельная двухосная промежуточная дышловая тележка Фото: CM Transport Tachov

Первый такой набор от чешского производителя прицепов Panav презентовала транспортная компания CM Transport Tachov. Он будет работать на рейсах в Прагу и Остраву в рамках ночных транспортных курьерских отправлений.

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Представленный комплект пока является первой конфигурацией для трех BDF, которые появились на чешских дорогах. Однако перевозчик уже анонсировал реализацию следующих таких длинных систем – везти больше при тех же затратах и при этом не нарушать дорожные весовые нормативы.

Фото/відео: CM Transport Tachov