Новый Volvo SuperTruck 2 хотя и выглядит для настоящего времени немного футуристично, но он более чем вдвое эффективнее других автопоездов такой размерной группы.

Еще в 2016 году Министерство энергетики США вышло на Volvo Truck с просьбой создать магистральный автопоезд, который был бы на 100% эффективнее аналогичных транспортных систем. Прошло семь лет и автопроизводитель объявил, что он не только достиг этой цели, но и превзошел ее.

Volvo Truck утверждает, что благодаря улучшению аэродинамики и материалов его SuperTruck 2 на 134 процента эффективнее базового магистрального полуприцепа с тягачом образца 2009 года.

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Разработчики говорят, что большая часть повышения эффективности SuperTruck 2 происходит от улучшенной аэродинамики. Здесь внимание привлекает кабина идеальной клиновидной формы. Кроме того, обтекатели и хвост на прицепе помогают автопоезду создавать на 50 процентов меньшее сопротивления, чем базовый грузовик 2009 года.

Улучшенная аэродинамика и более легкие, но очень прочные материалы для изготовления SuperTruck 2, сделали эту фуру значительно эффективнее других американских капотников. Фото: Volvo Trucks

Хорошая обтекаемость встречным воздухом не единственная причина его эффективности. Volvo также облегчил грузовик, используя композитный карданный вал и уменьшив количество осей по сравнению с другими американскими грузовиками.

Кабина также короче и легче других, а значит, для ее изготовления нужно использовать меньше материалов.

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SuperTruck 2 также имеет 48-вольтовую мягкую гибридную систему, которая действует как генератор со встроенным стартером. Это позволяет водителям работать со всеми функциями комфорта без длительного простоя двигателя.

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Несмотря на то, что это было разработано исключительно как концепция, Volvo уже добавляет полученные разработки в другие серийные грузовики. Производитель планирует в первый раз показать публике SuperTruck 2 на конференции и выставке American Trucking Associations 2023, которая состоится 14-17 октября в Остине, штат Техас.



"Команда проекта намеренно сосредоточилась на испытаниях в реальных условиях для тестирования. Данные собирались не просто в лаборатории или на ровных пустых дорогах с оптимальными условиями и небольшой нагрузкой. Наш SuperTruck 2 был протестирован в реальных сценариях на дорогах с загруженностью и перепадами высоты с полной массой 29 483,5 килограмма", – рассказал президент Volvo Trucks в Северной Америке Питер Вурхов.

Полные характеристики SuperTruck 2 Volvo Trucks не раскрывает. Однако из уст менеджера прозвучало, что на упомянутой выставке производитель планирует показать электрический тягач VNR Electric 6×2 Day Cab Tractor, имеющий запас хода до 442 км благодаря батарее на 565 кВт-ч. Его электродвигатель также может выдавать 455 л. с. (339 кВт/461 л.с.) и 5492 Нм крутящего момента.

О ценнике на Volvo SuperTruck 2 Питер Вурхов ничего не говорил, оставив интригу автоперевозчикам к своему выступлению уже на премьерном подиуме.