Новий Volvo SuperTruck 2 хоча й виглядає для сьогодення трохи футуристично, але він більш ніж удвічі ефективніший за інші автопоїзди такої розмірної групи.

Ще у 2016 році Міністерство енергетики США вийшло на Volvo Truck з проханням створити магістральний автопоїзд, що був би на 100% ефективніший за аналогічні транспортні системи. Пройшло сім років і автовиробник оголосив, що він не лише досяг цієї мети, але й перевершив її.

Volvo Truck стверджує, що завдяки покращенню аеродинаміки та матеріалів його SuperTruck 2 на 134 відсотки ефективніший, ніж еквівалентний базовий магістральний напівпричіп з тягачем зразка 2009 року.

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Розробники кажуть, що більша частина підвищення ефективності SuperTruck 2 походить від його покращеної аеродинаміки. Тут увагу привертає кабіна ідеальної клиноподібної форми. Крім того, обтічники та хвіст на причепі допомагають автопоїзду створювати на 50 відсотків менше опору, ніж базова вантажівка 2009 року.

Покращена аеродинаміка та легші, але міцніші матеріали для виготовлення SuperTruck 2, зробили цю фуру значно ефективнішою від інших американських капотників. Фото: Volvo Trucks

Гарна обтічність зустрічним повітрям не єдина причина його ефективності. Volvo також полегшила вантажівку, використовуючи композитний карданний вал і зменшивши кількість осей порівняно з іншими американськими вантажівками.

Кабіна також коротша й легша за інші, а це означає, що для її виготовлення потрібно використовувати менше матеріалів.

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SuperTruck 2 також має 48-вольтову м’яку гібридну систему, яка діє як генератор із вбудованим стартером. Це дозволяє водіям працювати з усіма функціями комфорту без тривалого простою двигуна.

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Попри те, що це було розроблено виключно як концепція, Volvo вже додає отримані розробки в інші серійні вантажівки. Виробник планує вперше показати публіці SuperTruck 2 на конференції та виставці American Trucking Associations 2023, що відбудеться 14-17 жовтня в Остіні, штат Техас.



"Команда проєкту навмисно зосередилася на випробуваннях в реальних умовах для тестування. Дані збиралися не просто в лабораторії чи на рівних порожніх дорогах з оптимальними умовами та невеликим навантаженням. Наш SuperTruck 2 був протестований у реальних сценаріях на дорогах із завантаженістю та перепадами висоти з повною масою вантажу 29 483,5 кілограма", - розповів президент Volvo Trucks у Північній Америці Пітер Вурхов.

Повні характеристики SuperTruck 2 Volvo Trucks не розкриває. Однак з вуст менеджера прозвучало, що на згаданій виставці виробник планує показати електричний тягач VNR Electric 6×2 Day Cab Tractor, який має запас ходу до 442 км завдяки батареї на 565 кВт-год. Його електродвигун також може видавати 455 к.с. (339 кВт/461 к.с.) і 5492 Нм крутного моменту.

Про цінник на Volvo SuperTruck 2 Пітер Вурхов нічого не казав, залишивши інтригу автоперевізникам до свого виступу на прем’єрному подіумі уже в нинішню суботу.