Без жодного натяку на кабіну...

Vera – майбутнє транспортне рішення Volvo Trucks для регулярних рейсів на короткі відстані. Шведи обіцяють високу продуктивність та безпомилковість системи автоматичного управління.

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“Наша система може розглядатися як доповнення до сучасних логістичних рішень, що вже використовуються в багатьох галузях. Ми пропонуємо автономні транспортні засоби без вихлопів і шуму, тож їх можна експлуатувати в будь-який час дня і ночі”, – пояснив віце-президент підрозділу автономних рішень Volvo Trucks Мікаель Карлссон.

Фото: Концепт електричної безпілотної вантажівки Volvo Vera / Volvo Trucks

Автономні вантажівки Volvo передбачається підключати до хмарного сервісу та центру управління транспортом, котрий безпосередньо контролюватиме поточне положення машини та деталі рейсу.



Volvo Trucks планує продовжувати розробку цієї перспективної вантажівки, заручившись допомогою своїх клієнтів, що мають справу з великим автопарком та локальними перевезеннями. Таки м же чином компанія веде розробку іншої важкої безпілотної техніки.

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