Не радимо сприймати це відео, як інструкцію. Скоріше, як застереження.

Чинити так, як показано у ролику, не варто. Однак знати про таку слабкість популярного електрокара потрібно. Спеціальний пристрій ціною у $600 відкриває Tesla вартістю у $60 тисяч за кілька секунд.

Спеціалісти бельгійського університету KU Leuven, продемонструвавши спосіб злому і викрадення популярного електромобіля Tesla Model S всього за кілька секунд за допомогою приладу вартістю приблизно $600.

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Програмістам вдалось знайти слабке місце у програмному коді замків електрокара. Система безключового доступу Tesla Model S захищена за допомогою 40-бітного шифру. Однак сигнал від електронного чіпа у кишені власник до дверного замка проходить “повітрям”, а значить його можна перехопити спеціальним граббером.

Про недосконалість системи безключового доступу фахівці KU Leuven повідомили компанію-виробника ще рік тому і навіть отримали за це винагороду у $10 тисяч. Та навіть після кількох оновлень прошивки, проблему виробник не усунув.

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