Як у кіно...

Карколомна гонитва трапилась у боснійському місті Баня-Лука. Юнак за кермом червоного Peugeot 205 втікав від поліції та зважився на відчайдушний крок – спуск на машині сходами.

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Видання Mirror повідомляє, що у трюкач – 19-річний місцевий житель, навіть не має водійського посвідчення. Також цікаво. що у результаті екстремального спуску, старенький хетчбек Peugeot 205 майже не постраждав. Під час виконання небезпечного трюку у машині, окрім водія, знаходилось ще двоє його приятелів.



Відеозапис свідчить, що переслідування велось на не надто високій швидкості, тож, скоріш за все рішення про хитру втечу прийшов на думку водієві спонтанно і він встиг його виконати, несподівано звернувши з дороги на пішохідну частину вулиці. Поліцейські не зважились повторити цей маневр і добре зробили, адже їхній автомобіль має значно більшу колісну базу, а отже й вищі шанси застрягнути на сходах.

Згодом поліції вдалось ідентифікувати порушника, однак над його затримкою місцеві копи усе ще працюють.

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