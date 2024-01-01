В Польше планируют разрешить грузовики длиной до 25,25 метра

Польская палата экспедиции и логистики (PISiL) разослала отраслевым СМИ сообщение о том, что Департамент автомобильного транспорта Министерства инфраструктуры Польши начал работу по условному допуску к движению автопоездов поездов длиной 25,25 метра.

Пока идут чисто документальные наработки. Процедура введения длинномеров, как пишет 40ton.net, на этапе подготовки концепции пилотной программы. Эксперты определяются в планах, требованиях и возможностях дорожной сети.

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Взята за образец немецкая модель системы длинномеров, но с некоторыми собственными коррективами. Министерство хотело бы сохранить вполне стандартную 40-тонную норму для 25-метровых автопоездов.

Это указывает на то, что стоит ожидать полезную нагрузку около 20 тонн для всей транспортной системы, то есть длинные грузовики планируют для транспортировки только очень легких грузов.

Упомянутая выше организация PISiL уже выступила против такого низкого порога по общему весу. Такой норматив уже назван специалистами "антипродуктивным, антиэффективным и антиэкологическим".

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Вместо этого лучше было бы взять пример с Чешской Республики, где будут возить 48 тонн. Это обеспечило бы приемлемую полезную нагрузку, а при использовании восьмиосной конфигурации привело бы к минимальному воздействию на дороги, со средней нагрузкой на ось всего 6 тонн, что значительно ниже допустимого стандарта.

Кроме того, PISiL указывает о необходимости уточнения нескольких дополнительных требований. Это будет включать, среди прочего, введение дополнительного обучения для водителей с длинными наборами и определение дорог, позволяющих использовать такие конфигурации. Там следует рассмотреть различные нормативные допуски.

Речь идет об автомагистралях и скоростных дорогах, с возможностью отклонения на маршрут низшей категории максимум на 10 километров. В пределах этих 10 километров более длинным грузовикам будет запрещено пересекать железнодорожные переезды, для них будет действовать ограничение скорости до 60 км/ч, а другим участникам дорожного движения будет запрещено их обгонять.

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Однако насчет этого окончательно еще неизвестно, нормативная база разрабатывается. Немецкая модель все еще в силе, поскольку там с 2017 года законодательно разрешены автопоезда длиной до 25,25 метров с грузоподъемностью за 40 тонн, а не 40, как этого хочет транспортное ведомство Польши.

Напомним, длинномеры с длиной 25,25 м сейчас официально разрешены в Дании, Швеции, Норвегии, Финляндии, Германии, Нидерландах, Бельгии, Ирландии, Испании, Португалии, Чехии и Словакии.